В Росатоме рассказали, как изменится структура российской атомной отрасли

Сотрудник во время процесса переработки продуктивных растворов в концентрат природного урана на предприятии ОАО Хиагда в Баунтовском районе Республики Бурятия. Архивное фото

Сотрудник во время процесса переработки продуктивных растворов в концентрат природного урана на предприятии ОАО Хиагда в Баунтовском районе Республики Бурятия. Архивное фото

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начинает проект "Горизонт", направленный на повышение эффективности работы российской атомной отрасли в новых условиях, проект предполагает значительные изменения в системе ее управления, которые должны произойти в ближайшее время, сообщило во вторник официальное отраслевое издание "Страна Росатом".

Эти вопросы обсуждались на конференции руководителей отрасли под руководством генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева.

Необходимость изменений



По его словам, первоочередная задача Росатома — провести структурные изменения, чтобы оперативно и гибко отвечать на новые вызовы, выходить на новые внутренние и внешние рынки и в целом стать одним из глобальных технологических лидеров.

"Если мы оставим тактику и стратегию на текущем уровне, будем стоять на месте. Мы прикладываем все больше усилий, но ускорение пока минимально. Неповоротливость, сложная система взаимоотношений, планирования — все это мешает ускорению", — сказал Лихачев, слова которого цитирует издание.

Система управления отраслью будет меняться в рамках проекта "Горизонт", который представил на конференции первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров.

Он напомнил, что структура российской атомной отрасли непрерывно меняется — формирование контуров госкорпорации "Росатом" (консолидация активов) началось в 2006 году, затем в 2008-2011 годах были созданы дивизионы — самый крупный уровень управления отраслью (в частности, электроэнергетический, топливный, энергомашиностроительный, горнорудный дивизионы), а в 2012-2015 годах прошло наделение дивизионов и управляющих компаний большими полномочиями и ответственностью.

"Наступило время, когда необходимо производить настройку системы", — сказал Комаров.

Обновленная структура



Как отмечается, чтобы соответствовать рыночным вызовам, нужно оперативно принимать решения на основе единых правил и стандартов, вместе с тем, в отрасли по-прежнему высоки транзакционные издержки между предприятиями и дивизионами и при этом низка скорость протекания процессов. Тем самым нынешняя система управления ограничивает возможности реализации проектов, в которых участвует несколько дивизионов, особенно если где-то интересы отдельных организаций вступают в противоречие.

В итоге принято решение выстраивать обновленную организационную структуру по ключевым продуктам, которые Росатом предлагает своим клиентам. Это, в частности, нужно для того чтобы организации отрасли прекратили торговаться из-за внутренних цен и компонентов и конкурировать между собой на внешнем рынке.

В перспективе по всем ключевым продуктам Росатома будут определены ответственные лица из числа топ-менеджеров отрасли. Так, уже известно, что за реализацию проектов АЭС будет отвечать первый заместитель гендиректора Росатома по операционному управлению Александр Локшин. Как пишет "Страна Росатом", уже к 2023 году масштаб строительства Росатомом АЭС вырастет более чем в пять раз по сравнению с текущим, причем в основном на зарубежных площадках.

Конфигурация новой структуры отрасли вскоре будет определена полностью, сообщил Лихачев.

Отмечается, что пилотной "площадкой" для реализации проекта "Горизонт" станет энергомашиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш", там уже начался перевод некоторых дочерних компаний холдинга в статус филиалов. Причем "Атомэнергомаш" сам выступил с такой инициативой — сокращение числа его "дочек", по предварительной оценке, сэкономит холдингу 5-6 миллиардов рублей.