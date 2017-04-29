МИД отреагировал на привлечение США неядерных стран НАТО к ядерным миссиям

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. США продолжают привлекать европейские неядерные страны НАТО к участию в так называемых "совместных ядерных миссиях", что нарушает статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявили в МИД России.

Соответствующий комментарий министерства опубликован в связи с опубликованием доклада госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

Как отмечают в российском МИД, США утверждают, что "выполняют" свои обязательства по ДНЯО, но до сих пор не изменилась тревожная ситуация с несоблюдением Вашингтоном ключевых положений договора.

В российском ведомстве подчеркнули, что США продолжают привлекать европейские неядерные страны НАТО к участию в так называемых "совместных ядерных миссиях".

"Эти "миссии" включают элементы ядерного планирования и отработку практических навыков использования ядерного оружия с задействованием самолетов-носителей, их экипажей, инфраструктуры аэродромов и наземных служб обеспечения неядерных стран НАТО. Все это является прямым нарушением статей I и II Договора о нераспространении ядерного оружия", — говорится в заявлении МИД.