Росатом наградил лучших работников атомной отрасли России за 2016 год

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Церемония награждения лауреатов ежегодной премии "Человек года Росатома-2016", которой удостоены лучшие сотрудники российской атомной отрасли за минувший год, состоялась в Москве.

Цель открытого отраслевого конкурса "Человек года Росатома" – признание заслуг лучших работников отрасли на самом высоком уровне. Основными критериями отбора являются значимые результаты работы, эффективные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей и профессиональные качества кандидатов. В 2016 году конкурс проводился в четвертый раз.

Программа конкурса охватывала более 50 номинаций по трем ключевым направлениям: профессии дивизионов Росатома, общекорпоративные и специальные номинации генерального директора госкорпорации. В конкурсе были как индивидуальные, так и командные номинации.

Общее количество участников программы в среднем ежегодно увеличивается на четверть. В 2016 году на конкурс в 53 номинациях поступило 1465 заявок.

Лауреатами премии "Человек года Росатома-2016" стали 260 человек.

В церемонии награждения приняли участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и председатель наблюдательного совета Росатома, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, возглавлявший атомную отрасль в 2005-2016 годах.

"Главная ценность атомной отрасли — это работающие в ней люди. Поэтому конкурс "Человек года Росатома" очень важен: он помогает выявить наиболее яркие и интересные достижения наших работников, показывает высококлассный уровень наших специалистов. Победа в нем имеет особое значение для всех, кто работает в атомной отрасли", — отметил Лихачев.

Нынешний конкурс станет частью истории как отрасли в целом, так и отдельных предприятий Росатома, а также семей лауреатов, добавил генеральный директор госкорпорации.

"Человек года" становится все более значимым, все больше поводов для гордости", — в свою очередь сказал Кириенко.

По его словам, те выдающиеся достижения, за которые награждаются лауреаты конкурса — это результаты, полученные людьми, объединенными воедино, и это та ценность, на которой держится стратегия Росатома.

"Росатом отличает от многих других атомных компаний в мире и от многих компаний в России, единая команда. Я испытываю чувство сопричастности к ней и буду всегда чувствовать себя членом этой команды", — добавил Кириенко.

В нынешнем конкурсе было семь специальных номинаций генерального директора Росатома, в том числе одна новая – "Команда года".

Кроме того, в рамках конкурса впервые были введены два почетных диплома в номинациях "За достижение точки роста" и "За укрепление международного авторитета Росатома".

Победа года

В специальной номинации "Победа года" за превосходящий ожидания проект, по решению жюри первое место разделили две команды — команда под руководством старшего вице-президента топливной компании Росатома АО "ТВЭЛ" Олега Григорьева и команда директора по правовой и корпоративной работе Росатома Андрея Попова.

Команда Григорьева, в которую вошли сотрудники ТВЭЛ и крупнейшего экспортера российских товаров и услуг начальной стадии ядерного топливного цикла АО "Техснабэкспорт", удостоена награды за прорывные достижения по продвижению топлива российского ядерного топлива ТВС-КВАДРАТ на рынки США и Швеции. В результате созданы благоприятные условия для подписания аналогичных контрактов для других зарубежных рынков.

Команда Попова в составе сотрудников АО "Атомстройэкспорт", АО "Инжиниринговая компания "АСЭ", АО "Русатом Энерго Интернешнл" и компании "Русатом – Международная Сеть" всего за полгода добились выплаты в полном объеме болгарской стороной ущерба "Атомстройэкспорту" в размере 601 миллиона евро по обязательствам в рамках проекта АЭС "Белене". Решение о победе "Атомстройэкспорта" в судебном споре с болгарской Национальной электрической компанией ЕАД в июне 2016 принял Международный арбитражный суд в Женеве.

Третье место заняла команда сотрудников ФГУП "Электрохимприбор" (город Лесной, Свердловская область), возглавляемая руководителем группы предприятия Игорем Кабановым. Ими разработана новая технология производства стабильного изотопа иттербий 176, применяемого в ядерной медицине при изготовлении радиофармацевтических препаратов. Его выпуск чрезвычайно важен, так как позволит увеличить долю России на соответствующем мировом рынке до 90%. В 2016 году объем реализации изотопа по зарубежным контрактам составил 1,2 миллиона долларов, а стоимость заказов на 2017 год равна 2,4 миллионов долларов.

Команда года

Эта номинация посвящена достижениям значимого для атомной отрасли результата благодаря работе в единой команде.

В этой новой номинации победила команда заместителя директора по производству и эксплуатации АЭС — директора департамента концерна "Росэнергоатом" Александра Крупского. Этот коллектив, объединивший сотрудников Нововоронежской АЭС, АО "Атомэнергоремонт", АО "Инжиниринговая компания "АСЭ", обеспечил готовность блока №1 Нововоронежской АЭС-2 к включению в сеть после ремонта.

Этот энергоблок – первый в мире пущенный блок АЭС поколения "3+", соответствующий самым передовым требованиям эффективности и безопасности.

Вторую ступень в номинации заняла команда заместителя генерального директора по стратегическому развитию ФГУП "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) Дмитрия Колупаева. В нее вошли специалисты "Маяка", Росэнергоатома, АО "Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности" (ФЦЯРБ) и госкорпорации "Росатом". Они продемонстрировали работающие решения в области переработки отработавшего ядерного топлива и замыкания ядерного топливного цикла в двухкомпонентной системе АЭС с реакторами ВВЭР и реактором на быстрых нейтронах.

Третье место – у команды президента компании "Русатом Оверсиз Инк" Евгения Пакерманова, объединившей работников таких предприятий Росатома, как "Атомпроект", "Атомстройэкспорт", "Русатом Сервис", "Инжиниринговая компания "АСЭ", ТВЭЛ, "Русатом Оверсиз Инк", а также госкорпорации "Росатом". Они удостоены награды за подготовку комплексного контракта на строительство с участием России первой египетской АЭС "Эль-Дабаа".

Оборонная спецноминация

За вклад в обороноспособность России первое место присуждено начальнику научно-исследовательской группы Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) Сергею Опенову.

Второе место у команды специалистов АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) под руководством главного конструктора по гособоронзаказу предприятия Владимира Доронкова.

Третье место заняла команда АО "Владимирское производственное объединение "Точмаш", возглавляемая заместителем генерального директора по производству Вениамином Сизовым.

Награда за эффективность

Победу в специальной номинации "Эффективность" за достижение максимального результата с наименьшими затратами ресурсов одержала команда заместителя главного инженера по техническому развитию, контролю и сварке ПАО "Энергоспецмонтаж" Евгения Неделина. Входившие в нее специалисты "Энергоспецмонтажа", АО "Атомэнергопроект", АО "Атомстройэкспорт", АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" установили рекорд по абсолютному минимуму срока монтажа главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) Нововоронежской АЭС-2. Монтаж ГЦТ — это один из важнейших этапов работ при сооружении атомных энергоблоков.

Второго места удостоена команда сотрудников АО "АЭМ-технологии" под руководством директора филиала компании Ровшана Аббасова. Они почти на 400 дней сократили цикл производства парогенератора, в 2016 году выпуск изделия увеличен с 4 до 8 единиц в год.

Третье место заняла команда директора "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Краснокаменск, Забайкальский край) Сергея Шурыгина. Работники ППГХО со специалистами горнорудного дивизиона Росатома АО "Атомредметзолото" обеспечили ППГХО выход в 2016 году на безубыточность (впервые с 2011 года).

На шаг впереди

В номинации "На шаг впереди", в которой отмечается создание продукта или решения, опережающего предложения конкурентов и обеспечивающего ощутимый прорыв на рынке, первое место заняла команда главного инженера Белоярской АЭС Юрия Носова.

Этот коллектив сотрудников Белоярской АЭС, концерна "Росэнергоатом" и АО "Атомтехэнерго" внес вклад в энергетический пуск энергоблока №4 БАЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800. Этот энергоблок необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, необходимых для развития атомной энергетики.

Второе место получила команда АО "НПО "ЦНИИТМАШ", возглавляемая заместителем директора предприятия Евгением Третьяковым, и создавшая первый в атомной отрасли 3D-принтер для металлической печати, который позволяет производить сложнопрофильные крупногабаритные изделия, причем быстрее, с меньшей стоимостью и лучшим качеством, чем аналоги.

Третье место занял начальник специального научно-исследовательского отдела информационной безопасности Научно-исследовательского института измерительных систем имени Седакова (Нижний Новгород) Александр Кузьминский.

Восходящая звезда

Здесь отмечены специалисты за реализацию инициатив по улучшению деятельности того или иного дивизиона Росатома вне рамок должностных инструкций.

"Восходящей звездой" атомной отрасли-2016 назван инженер второй категории АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" Евгений Ратц. Благодаря ему сократилась себестоимость работ по возведению объектов использования атомной энергии на более чем 290 миллионов рублей.

На втором месте в этой номинации инженер-физик АО "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов" Евгений Беспала. Им разработаны инновационные способы и технологии по обращению с графитсодержащими радиоактивными отходами. Результаты работ внедрены и используются при выводе из эксплуатации остановленных ядерных реакторов.

Третье место – у инженера первой категории АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" Александра Аникина. Его разработки легли в основу впервые созданного в России опытного производства фокусирующих рефракционных рентгеновских линз и окон для вывода синхротронного излучения. План международных заказов на 2017 год – 4,5 миллионов рублей.

Наставник года

В этой номинации награда присуждается за наибольшее количество работников, прошедших обучение под наставничеством кандидата и добившихся измеримых успехов.

Первое место занял ведущий научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Собко. Второе место присуждено электросварщику ручной сварки 5-го разряда АО "НИКИМТ-Атомстрой" (дирекция на Курской АЭС) Эдуарду Павлюкову.

Третье место – у заместителя технического директора — главного технолога ПАО "Машиностроительный завод "ЗиО — Подольск" Виктора Терехова.

Почетные дипломы

Новый почетный диплом "За укрепление международного авторитета Росатома" получила команда вице-президента по проектам в Южной Азии "Инжиниринговой компании "АСЭ" Андрея Лебедева (в нее вошли также специалисты ИК "АСЭ", "Атомстройэкспорта", "Атомэнергопроекта") за передачу индийскому народу первых двух энергоблоков АЭС "Куданкулам".

Также диплома "За достижение точки роста" удостоена команда генерального директора уранодобывающего предприятия Росатома АО "Хиагда" Александра Глотова, а которую вошли сотрудники "Хиагды" и "Атомредметзолота".