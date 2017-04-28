Технологию получения концентрата бериллия в России отработают в этом году

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Технологию получения в России концентрата, содержащего стратегически важный металл бериллий, предстоит отработать в нынешнем году, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Бериллий — редкий металл, обладающий совокупностью уникальных физических и механических свойств, подходящих для широкого диапазона применений. Бериллий используется во многих отраслях промышленности. Он необходим в атомной и аэрокосмической отраслях, используется в производстве телекоммуникационного оборудования. В настоящее время потребности России в бериллии удовлетворяются за счет импорта.

АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" (ВНИИХТ, Москва, входит в научный дивизион Росатома) организовало конкурс на разработку технологии получения бериллийсодержащих концентратов из сырья крупнейшего в России Ермаковского бериллиевого месторождения. Результаты работы будут использованы для организации опытно-промышленного производства бериллиевых концентратов.

Согласно техническому заданию, сначала предстоит разработать проект технических условий на так называемый концентрат бериллия технического сорта. Затем на экспериментальном участке Ермаковского месторождения должны быть выполнены исследования, цель которых – отработка параметров и режимов технологического процесса и создание регламента получения концентрата бериллия из техногенного сырья этого месторождения.

Далее предстоит подготовить программу и методики опытно-промышленных исследований параметров получения концентрата бериллия, наработать на экспериментальном участке партию бериллиевого концентрата в количестве не менее 5 килограммов. Наконец, должны быть разработаны исходные данные для предварительного технико-экономического обоснования создания производства бериллиевых концентратов из техногенного сырья.

Эти работы должны быть выполнены до конца нынешнего года.

Ранее сообщалось, что также до конца 2017 года предстоит создать и испытать экспериментальную установку для получения опытной партии гидроксида бериллия из концентратов Ермаковского бериллиевого месторождения. Эта установка расположится на площадке АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ).