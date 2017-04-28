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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Российский прототип атомного "блока будущего" остановят на ремонт в мае

12:0728.04.2017
(обновлено: 12:08 28.04.2017)
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© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкБелоярская АЭС. Архивное фотоБелоярская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий, необходимых для развития атомной энергетики, и который станет прототипом более мощных коммерческих реакторов такого типа, в конце мая будет остановлен на плановый ремонт, сообщило в пятницу корпоративное издание БАЭС газета "Быстрый нейтрон".

Главный щит управления 4-м энергоблоком с реактором БН-800 Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области
© РИА Новости . Павел Лисицын
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На Белоярской АЭС возобновил работу прототип атомного "блока будущего"
Планово-предупредительный ремонт (ППР) — это комплекс организационных и технических мероприятий, регулярно проводимых на энергоблоках любых атомных станций с целью диагностики состояния оборудования и профилактики дефектов. ППР направлен на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов и содержание их в работоспособном состоянии.

На реакторах на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800, эксплуатируемых на Белоярской АЭС, такие работы проводятся по плану дважды в год. В январе на энергоблоке №4 БАЭС прошел первый в нынешнем году ППР, а в марте-апреле – на энергоблоке №3 с реактором БН-600.

"Следующий ремонт запланирован на энергоблоке №4 (БН-800): его намечается начать 20 мая и завершить в последней декаде июня", — пишет издание.

Тем самым энергоблок №4 будет доступен для посещения участниками предстоящей в Екатеринбурге 26-29 июня нынешнего года под эгидой МАГАТЭ крупнейшей в истории международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах FR-17. Программой конференции предусмотрен тур на Белоярскую АЭС.

Ранее заместитель генерального директора — директор блока по управлению инновациями госкорпорации "Росатом" Вячеслав Першуков сообщил РИА Новости, что треть из более чем 500 участников конференции выразили желание увидеть этот уникальный ядерный реактор. Першуков отметил, что это проявление невиданного интереса к российским атомным технологиям и "настоящее паломничество".

Работа Белоярской атомной электростанции в Свердловской области. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Планомерный вывоз ОЯТ с первых блоков Белоярской АЭС начнут летом 2017 года
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрый нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием БН-800 (от "быстрый натриевый") установленной электрической мощностью 880 мегаватт в декабре 2015 года начал выработку электричества. Блок был сдан в промышленную эксплуатацию 31 октября 2016 года.

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. В нем за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, также появится возможность значительно уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

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