Энергоблок Кольской АЭС отключен от сети

МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости. Энергоблок №4 Кольской АЭС отключен от сети из-за отказа транзитной линии 330 кВ Ондская ГЭС – Путкинская ГЭС, сообщает управление информации и общественных связей станции.

"26 апреля 2017 года в соответствии с диспетчерскими ограничениями, из-за отключения транзитной линии 330 кВ Ондская ГЭС – Путкинская ГЭС, нагрузка Кольской АЭС снижена до 880 МВт. От сети отключен энергоблок №4", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время энергоблоки №1, №2 и №3 Кольской АЭС работают в штатном режиме. Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,07 — 0,11 мкЗв/час (микроЗиверт в час).

Кольская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.