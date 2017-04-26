Компания "Росатома" ТВЭЛ подписала с КНР контракты на миллиард долларов

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в среду в Пекине подписала с группой китайских атомных компаний новые контракты на сумму около 1 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

ТВЭЛ, Китайская корпорация ядерно-энергетической промышленности (CNEIC) и Цзянсунская корпорация ядерной энергетики (JNPC) подписали пакет контрактных документов на поставку российского ядерного топлива, циркониевых комплектующих для тепловыделяющих сборок (ТВС) и оказание инижиринговых услуг для энергоблоков Тяньваньской атомной электростанции, отмечается в сообщении.