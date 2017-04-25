Технические документы для сооружения АЭС "Аккую" подготовят к октябрю

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Технические требования, необходимые для начала основного этапа строительства с участием России первой в Турции АЭС "Аккую", планируется подготовить к октябрю нынешнего года, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (Нижний Новгород, входит в группу компаний ASE Росатома) организовала конкурс на разработку и обоснование технических требований к выполнению бетонных оснований (подушек) под фундаменты основных зданий и сооружений АЭС "Аккую". К таким объектам относятся, прежде всего, здания атомных энергоблоков. Работы по бетонной подготовке фундаментной плиты реакторного отделения считаются началом основного периода строительства АЭС.

Как следует из технического задания, к концу сентября нынешнего года планируется разработать первую редакцию отчета с обоснованием указанных технических требований, а затем согласовать отчет со сторонними организациями — генеральным заказчиком, проектной компанией "Аккую Нуклеар", генеральным подрядчиком строительства станции АО "Атомстройэкспорт" (Москва, также входит в группу ASE), проектировщиком турбинного (машинного) зала станции АО "Инжиниринговая компания "АСЭ".

Результаты работы будут использованы при проектировании и создании бетонных оснований под основные здания и сооружения энергоблоков №№1-4 будущей АЭС "Аккую".

Межправительственное соглашение РФ и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции на площадке "Аккую" в районе города Мерсин на юге Турции было подписано в 2010 году. АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет примерно 20 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

В начале февраля 2017 года Турецкое агентство по атомной энергии одобрило проектные параметры площадки АЭС "Аккую". Ожидается, что лицензия на строительство АЭС будет выдана в 2018 году, и тогда же фактически начнется сооружение атомной станции. Сообщалось, что подготовительные строительно-монтажные работы на месте будущей АЭС начнутся в 2017 году.