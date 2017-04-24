Строительство первых объектов АЭС "Аккую" в Турции намечено на этот год

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Строительно-монтажные работы на первоочередных объектах первой турецкой АЭС "Аккую", которую планируется возвести с участием России, намечено начать летом нынешнего года и выполнить в течение почти двух лет, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Проектная компания "Акционерное общество по генерации электроэнергии АЭС "Аккую" заказала выполнение услуг по согласованию (утверждению) проектной документации по устройству котлованов энергоблоков №1,2 будущей атомной станции и по выполнению строительно-монтажных работ на первоочередных объектах АЭС "Аккую" в соответствии с требованиями законодательства Турции. Первоочередные объекты необходимы для подготовки собственно строительства энергоблоков.

Согласно техническому заданию, на первом этапе к июлю нынешнего года должны быть получены разрешения и начаты на площадке первой очереди АЭС "Аккую" земляные работы (организация рельефа), строительные работы (организация откосов промышленной площадки АЭС), а также устройство котлованов реакторного отделения энергоблоков №№1-2. Котлованы планируется подготовить к началу января 2019 года.

На втором этапе к августу текущего года намечено получить разрешения, а в сентябре — начать организацию рельефа на территории опреснительного комплекса, а также строительно-монтажные работы по созданию временных зданий и сооружений на площадке АЭС. Строительно-монтажные работы намечено выполнить к апрелю 2019 года.

Наконец, третьим этапом обозначены получение в конце декабря этого года разрешений и начало в феврале 2018 года строительных работ на месте водоотводящих каналов (окончание – в ноябре 2018 года) и земляных работ по организации рельефа на территории размещения пункта захоронения очень низкоактивных отходов (окончание работ – декабрь 2018 года).

Межправительственное соглашение РФ и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции на площадке "Аккую" в районе города Мерсин на юге Турции было подписано в 2010 году. АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет примерно 20 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.