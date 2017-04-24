Строительство первых объектов АЭС "Аккую" в Турции намечено на этот год

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Строительно-монтажные работы на первоочередных объектах первой турецкой АЭС "Аккую", которую планируется возвести с участием России, намечено начать летом нынешнего года и выполнить в течение почти двух лет, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Согласно техническому заданию, на первом этапе к июлю нынешнего года должны быть получены разрешения и начаты на площадке первой очереди АЭС "Аккую" земляные работы (организация рельефа), строительные работы (организация откосов промышленной площадки АЭС), а также устройство котлованов реакторного отделения энергоблоков №№1-2. Котлованы планируется подготовить к началу января 2019 года.
На втором этапе к августу текущего года намечено получить разрешения, а в сентябре — начать организацию рельефа на территории опреснительного комплекса, а также строительно-монтажные работы по созданию временных зданий и сооружений на площадке АЭС. Строительно-монтажные работы намечено выполнить к апрелю 2019 года.
Межправительственное соглашение РФ и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции на площадке "Аккую" в районе города Мерсин на юге Турции было подписано в 2010 году. АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.
Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет примерно 20 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.