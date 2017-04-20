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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Топливо в реактор I блока Белорусской АЭС загрузят в начале 2019 года

16:4420.04.2017
(обновлено: 16:45 20.04.2017)
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© РИА Новости . Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкСтроительство Белорусской АЭС в Островце. Архивное фотоСтроительство Белорусской АЭС в Островце. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
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МИНСК, 20 апр — РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС будет осуществлена в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам главный инженер унитарного предприятия "БелАЭС" Анатолий Бондарь.

Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn
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Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с Островцом в 50 километрах от Вильнюса.

"Загрузка топлива в реактор первого блока произойдет в начале 2019 года, запуск его в эксплуатацию — в конце 2019 года. Так установлено графиком. Если мы в этом мае начнем сварку, а это ключевое событие. Я позволю себе сказать, что мы ее начнем, то мы выйдем на сроки уточненного графика", — сказал Бондарь, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.

По его словам, само ядерное топливо для первого блока — 123 топливные сборки — прибудет на площадку БелАЭС в конце 2018 года, их загрузка в корпус реактора может начаться в первом квартале 2019 года.

"Загрузка топлива — это и есть начало физического пуска станции", — уточнил он. По словам главного инженера, процесс загрузки топлива длится 10-15 дней.

Бондарь также сообщил, что все тяжелое оборудование первого энергоблока уже установлено на проектные места, в том числе четыре парогенератора и турбина. Сейчас специалисты занимаются калибровкой блоков турбины. Она весит 450 тонн, по документации расхождение между блоками турбины не может превышать 0,5 миллиметра.

Главный инженер также сообщил, что БелАЭС уже полностью укомплектовала штатный персонал первого блока станции, сейчас все специалисты проходят обучение. При этом он уточнил, что для работы на "ядерном острове" станции набраны только те специалисты, которые уже имеют опыт работы на ядерных объектах в России и Украине.

Строительство Белорусской АЭС в Островце. Архивное фото
© Фото : ГУ "Дирекция строительства атомной электростанции"
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Всего на двух блоках станции будет работать более 2,3 тысячи человек, работа будет организована в шесть смен.

Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт.

 

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