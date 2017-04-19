Российско-египетский контракт на строительство АЭС готов к подписанию

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Комплексный российско-египетский контракт на строительство первой в Египте АЭС "эд-Дабаа" полностью готов к подписанию, говорится в материалах правительства РФ к ежегодному отчету кабинета министров в Госдуме.

Ранее египетские СМИ сообщали, что Москва и Каир завершают согласование этого комплексного контракта, и что он может быть подписан в первой половине нынешнего года.

"Полностью готов к подписанию контракт с Египтом", — говорится в материалах.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС "эд-Дабаа" состоится в 2024 году.