На Запорожской АЭС отключился энергоблок

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Шестой энергоблок Запорожской АЭС действием автоматики отключен от сети, причины выясняются, сообщается во вторник на сайте станции.

"В 19.52 энергоблок номер шесть Запорожской АЭС действием автоматики отключен от сети. Причины срабатывания автоматики выясняются", — говорится в сообщении.

Станция сообщает, что в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует природному радиационному фону.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 22%.