Ковальчук: популяризация науки РФ поможет противостоять пропаганде Запада

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сотрудничество МИА "Россия сегодня" и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", направленное на популяризацию достижений отечественной науки, как ожидается, поможет российскому обществу противостоять информационному давлению со стороны Запада, а также будет способствовать выходу определенной части населения из "цифрового рабства".

Соглашение о сотрудничестве подписали в понедельник генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

По словам Ковальчука, "пропагандистский удар" извне направлен на формирование у россиян чувства неполноценности. "Вас убеждают в том, что у вас ничего нет, что вы необразованные, и в конечном итоге вы в это поверите. А поскольку сегодня единственный конкурентоспособный товар — это мозги, то любые средства в борьбе за этот товар годятся. И поэтому мы должны здесь побеждать, не административно, а интеллектуально, так, как это делает МИА "Россия сегодня", — сказал Ковальчук.

Он выразил надежду, что успешное противодействие западной пропаганде будет развиваться и с помощью популяризации достижений российских ученых.

Помимо этого, донесение до массовой аудитории научных знаний поможет формированию полноценных личностей и реализации их творческих возможностей, добавил Ковальчук.

По словам президента Курчатовского института, примерно 70% населения мира в той или иной мере связано с интернетом. "Хорошо, если вы им пользуетесь, но катастрофа — если вы живете в нем", — сказал Ковальчук. Он отметил, что многие люди стали настолько зависимы от интернета, что теряют способность к самостоятельному мышлению и становятся потенциальными объектами для различных манипуляций.

"Наша задача, в том числе того, что мы начинаем (с МИА "Россия сегодня"), — дать возможность как можно большему числу людям, которые сохраняют свой творческий потенциал, но уже попали в этот "цифровой ГУЛАГ", выбраться из него", — добавил Ковальчук.

Киселев в свою очередь отметил, что социальная ответственность МИА "Россия сегодня" заключается, в том числе, в том, чтобы предоставить пользователю доступ к такой "здоровой" информации. "Мы тем самым формируем настоящее и будущее России", — подчеркнул он.