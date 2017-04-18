Ковальчук: популяризация науки РФ поможет противостоять пропаганде Запада

20:0718.04.2017
(обновлено: 20:09 18.04.2017)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сотрудничество МИА "Россия сегодня" и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", направленное на популяризацию достижений отечественной науки, как ожидается, поможет российскому обществу противостоять информационному давлению со стороны Запада, а также будет способствовать выходу определенной части населения из "цифрового рабства".
Соглашение о сотрудничестве подписали в понедельник генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
По словам Ковальчука, "пропагандистский удар" извне направлен на формирование у россиян чувства неполноценности. "Вас убеждают в том, что у вас ничего нет, что вы необразованные, и в конечном итоге вы в это поверите. А поскольку сегодня единственный конкурентоспособный товар — это мозги, то любые средства в борьбе за этот товар годятся. И поэтому мы должны здесь побеждать, не административно, а интеллектуально, так, как это делает МИА "Россия сегодня", — сказал Ковальчук.
Он выразил надежду, что успешное противодействие западной пропаганде будет развиваться и с помощью популяризации достижений российских ученых.
Помимо этого, донесение до массовой аудитории научных знаний поможет формированию полноценных личностей и реализации их творческих возможностей, добавил Ковальчук.
По словам президента Курчатовского института, примерно 70% населения мира в той или иной мере связано с интернетом. "Хорошо, если вы им пользуетесь, но катастрофа — если вы живете в нем", — сказал Ковальчук. Он отметил, что многие люди стали настолько зависимы от интернета, что теряют способность к самостоятельному мышлению и становятся потенциальными объектами для различных манипуляций.
"Наша задача, в том числе того, что мы начинаем (с МИА "Россия сегодня"), — дать возможность как можно большему числу людям, которые сохраняют свой творческий потенциал, но уже попали в этот "цифровой ГУЛАГ", выбраться из него", — добавил Ковальчук.
Киселев в свою очередь отметил, что социальная ответственность МИА "Россия сегодня" заключается, в том числе, в том, чтобы предоставить пользователю доступ к такой "здоровой" информации. "Мы тем самым формируем настоящее и будущее России", — подчеркнул он.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве двух организаций.
"Россия сегодня" и Курчатовский институт будут выпускать серии научно-популярных интерактивных лонгридов, которые позволят популяризировать успехи российской науки.
Перед подписанием соглашения президент Курчатовского института Михаил Ковальчук провел для генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева экскурсию по Курчатовскому синхротронному центру.
Дмитрий Киселев и Михаил Ковальчук зашли в лабораторию для исследования электронной структуры твердых тел, так называемую "чистую комнату", работающую в условиях сверхвысокого вакуума.
Во время экскурсии Дмитрий Киселев и Михаил Ковальчук посетили также одну из экспериментальных станций фазочувствительных методов исследования вещества "ФАЗА".
Курчатовский институт одно из немногих мест в мире, где синхротрон, нейтронный исследовательский реактор и специальные рентгеновские установки расположены на одной площадке.
Специализированный курчатовский источник синхротронного излучения - это единственная на территории России и стран СНГ мегаустановка, которая дает возможность "заглянуть" внутрь любого вещества, понять строение материала на атомном уровне.
На синхротроне одновременно проводятся исследования в таких областях, как нанодиагностика, белковая кристаллография, метрология и даже археология.
"Чистая зона" в Курчатовском центре синхротронных исследований.
Президент Курчатовского института проводит экскурсию для генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в Курчатовском синхротронном центре.