Решение о разработке в РФ атомного "комплекса будущего" примут в этом году

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Решение о разработке промышленного энергетического комплекса на базе российского атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 планируется принять в нынешнем году, говорится в проекте годового отчета концерна "Росэнергоатом".

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ). В замкнутом ЯТЦ за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

По мнению специалистов, блоки с "быстрыми" реакторами целесообразно эксплуатировать не сами по себе, а в двухкомпонентной системе — в сочетании с реакторами на тепловых нейтронах, составляющих основу современной мировой атомной энергетики.

В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла. БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.

Как отмечается в проекте отчета, в 2016 году по заказу концерна был разработан обликовый проект энергокомплекса на базе реакторной установки БН-1200, которая может работать в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы.

"Полученные результаты подтверждают высокую степень готовности и обоснованности технологий БН (реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем — ред.). В 2017 году планируется принять решение о разработке проекта промышленного энергокомплекса на базе референтного энергоблока с реакторной установкой БН-1200", — говорится в проекте отчета.