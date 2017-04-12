Росэнергоатом: аварий на АЭС в России в 2016 году не было

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Аварийных ситуаций и радиационно-опасных инцидентов на атомных электростанциях в России в 2016 году не было, безопасность российских АЭС соответствует международным нормам, следует из проекта годового отчета концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").

"Не было аварий и инцидентов, произошедших на зарегистрированных опасных производственных объектах концерна. Не было инцидентов, сопровождающихся радиационными последствиями, утратой ядерных материалов и радиоактивных веществ", — отмечается в проекте отчета.

Кроме того, не было случаев несанкционированного поступления радионуклидов в окружающую среду, основные пределы доз облучения персонала АЭС не превышались.

Также отмечается, что в 2016 году, как и в течение последних лет, на российских АЭС не было зафиксировано событий уровня "2" и выше по международной шкале ядерных событий INES (отклонения уровня "1" и "0" не представляют опасности для персонала объектов, населения и окружающей среды).

Радиационная обстановка в районах расположения АЭС соответствует уровню естественных фоновых значений, характерных для территории России, говорится в проекте отчета.

"Итоги проверок состояния безопасности действующих АЭС и результаты контроля выполнения корректирующих мероприятий позволяют сделать вывод о том, что на АЭС концерна обеспечен приемлемый уровень состояния безопасности, соответствующий действующим в Российской Федерации требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, а также международным требованиям и стандартам", — подчеркивается в проекте.

В России действуют 10 АЭС, на них эксплуатируются 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 18,3%.