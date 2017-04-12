Египетские депутаты оценили надежность российских атомных технологий

КАИР, 12 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Египетские депутаты, посетившие 3-7 апреля объекты атомной отрасли в России, убедились в надежности российских технологий в атомной сфере, сообщили представители комитета по энергетике парламента Египта РИА Новости по возвращении в Каир.

Нулевые риски и пресная вода

"Современные технологии строительства АЭС в России учитывают все прошлые ошибки, к примеру, на реакторах Фукусимы или Чернобыля, сводят риски станций к нулю, как и загрязнение окружающей среды в районе размещения реакторов", — сказал член комитета по энергетике парламента Египта аль-Бадри Ахмед Дэйф. По его словам, все схемы, чертежи и планы, касающиеся создания первой египетской АЭС в эд-Дабаа в сотрудничестве с корпорацией "Росатом", не оставили у депутатов сомнений в надёжности проекта.

Египетский парламентарий также отметил, что атомные технологии позволят Египту не только удовлетворить возрастающий спрос на электричество, но и решить проблему пресной воды за счет создания в эд-Дабаа установок по опреснению морской воды. "Будет опресняться порядка 100 кубометров воды в день, таким образом, будет покончено с ее нехваткой в ряде регионов", — сказал собеседник агентства.

Парламентарий добавил, что идет работа по увеличению числа египетских студентов, обучающихся в российских профильных вузах, и даже переводится на арабский язык российская книга о развитии атомной отрасли в РФ. "Надеемся, что это будет полезно в Египте", — сказал он, выразив уверенность, что работа по строительству АЭС в эд-Дабаа начнется в самое ближайшее время.

Депутаты приедут еще

По словам другого члена энергетического комитета парламента Египта Адиля Мансура, депутаты планируют совершить еще одну поездку в Россию в сентябре этого года.

"Еще одна делегация комитета по энергетике парламента Египта отправится в Россию в сентябре этого года после успешного визита, который завершился недавно. Делегация привезла оптимистичные новости египетскому народу о технологии возведения атомной станции эд-Дабаа по самым современным стандартам безопасности в свете научного и технологического прогресса России в этой области", — рассказал он РИА Новости.

Положительные сигналы

Как сообщил РИА Новости официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза, в настоящее время на официальном уровне продолжается согласование третьего и четвертого документа из пакета контрактов на строительство АЭС эд-Дабаа.

"На официальном уровне продолжаются консультации между двумя странами по третьему и четвертому контрактам в позитивной атмосфере взаимопонимания. Первый контракт, который касается строительства, уже парафирован. Это означает окончательную договоренность сторон по этому контракту", — сообщил он. По словам представителя египетского минэнерго, "есть положительные сигналы о подписании всех четырех контрактов по станции эд-Дабаа в ближайшее время".

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Ожидается, что подписание коммерческих контрактов состоится в текущем году, по данным египетских источников — в мае-июне.

По информации минэнерго Египта, к настоящему моменту согласованы два из четырех контрактов: на строительство станции, ее запуск и подготовку египетских кадров. На стадии согласования находятся еще два документа, регулирующие поставку ядерного топлива для станции и судьбу отработанного топлива.

Делегация комитета по энергетике парламента Египта посетила РФ 3-7 апреля и провела переговоры с представителями "Росатома", ознакомилась с деятельностью ASE (группа компаний госкорпорации "Росатом"), положением в мировой атомной энергетике и ролью России на этом рынке. Гостям были продемонстрированы не только технические достижения, но также прозрачность и безопасность российских атомных технологий, что должно содействовать скорейшему старту сооружения первой египетской атомной электростанции.