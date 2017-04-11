Российско-кубинское соглашение по мирному атому вступило в силу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российско-кубинское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях вступило в силу.

Как следует из названия соглашения, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации, действие документа началось 29 марта нынешнего года.

Соглашение было подписано 27 сентября 2016 года в Вене на полях 60-й генеральной конференции МАГАТЭ. Оно создает правовой фундамент для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Россией и Кубой в области атомной энергетики в мирных целях по таким направлениям, как производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, охране и исследовании окружающей среды, ядерная медицина и радиационные технологии, обучение и подготовка специалистов в области атомной энергетики.

Также возможно сотрудничество в проведении фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии в мирных целях, обращении с радиоактивными отходами и отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения и так далее.

С целью реализации соглашения стороны договорились о формировании координационного комитета. Будут созданы совместные рабочие группы для выполнения конкретных проектов и научных исследований, обмена экспертами, организации семинаров и симпозиумов, содействия в обучении и подготовке научного и технического персонала, обмена научно-технической информацией.