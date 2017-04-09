"Росатом" обсуждает с Японией реализацию общих проектов в третьих странах

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. "Росатом" обсуждает с японскими партнерами возможность реализации совместных проектов в третьих странах, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Возможен выход на совместные проекты в интересах третьих стран", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".

Делегация "Росатома" во главе с Лихачевым 4-7 апреля посетила с рабочим визитом Японию, где в ходе переговоров обсуждались вопросы реализации подписанного в Токио в декабре 2016 года российско-японского меморандума о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии.