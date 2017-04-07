Заказчик АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии назвал текущий приоритет для проекта

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Основным приоритетом для заказчика строительства в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" компании Fennovoima (34% принадлежит структурам госкорпорации "Росатом") в нынешнем году будет подготовка и передача в финский надзорный орган по радиационной и ядерной безопасности STUK необходимой документации для получения лицензии на строительство атомной станции, сообщается в годовом отчете Fennovoima за 2016 год.

"Наш главный приоритет в 2017 году — своевременная передача документации в STUK, чтобы в 2018 году получить лицензию на строительство", — говорится в отчете.

Одобрение проектной документации со стороны STUK — это предварительное условие для получения лицензии на строительство АЭС "Ханхикиви-1". Ранее сообщалось, что Fennovoima планирует получить лицензию на строительство станции и начать возведение АЭС в 2018 году.

АЭС "Ханхикиви-1" будет построена с российским реактором ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006 на мысе Ханхикиви в районе Пюхяйоки и, как планируется, начнет производство электроэнергии в 2024 году.

Международное подразделение госкорпорации "Росатом" компания "Русатом Оверсиз" (преобразованная в "Русатом Энерго Интернешнл") и Fennovoima в 2013 году подписали контракт на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". Российская сторона в 2014 году получила 34% в Fennovoima. Парламент Финляндии в декабре того же года большинством голосов одобрил этот проект. Fennovoima в июне 2015 года подала заявку на получение лицензии на строительство станции.

В январе 2015 года правительство РФ внесло проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, софинансируемых Фондом национального благосостояния (ФНБ). Максимальный объем средств ФНБ, направляемых на его реализацию, составляет рублевый эквивалент 2,4 миллиарда евро, но не более 150 миллиардов рублей. Экономический эффект от реализации проекта АЭС "Ханхикиви-1" для России, по прогнозам, составит 17,5 миллиарда евро. Бюджет РФ, как ожидается, только налогами получит свыше 3 миллиардов евро.