Посол Саудовской Аравии: обсуждаем с Россией правовые вопросы по атому

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Эр-Рияд и Москва пока прорабатывают вопросы правового и организационного характера в сотрудничестве по мирному атому, техническая сторона потребует большего времени, сообщил в интервью РИА Новости посол Саудовской Аравии в РФ Абдуррахман ар-Расси.

Россия и Саудовская Аравия подписали договор о сотрудничестве в области мирного атома в 2015 году.

"Это соглашение является рамочным, и ведутся действия правового и организационного характера. Многие технические аспекты нуждаются в углубленном изучении и достаточном времени", — сообщил ар-Расси.

По его словам, консультации в этой сфере ведутся в том числе по линии специально созданного в рамках соглашения российско-саудовского комитета по мирному атому. Посол отметил, что Эр-Рияд не теряет интерес к развитию атомной отрасли энергетики.

"Королевство заинтересовано в использовании опыта и возможностей стран-лидеров в этой сфере, в том числе России", — подчеркнул он.

Госкорпорация "Росатом" в 2016 году отмечала в годовом отчете Саудовскую Аравию среди стран, в которых начало тендеров или переговоров по потенциальным проектам возможно до 2030 года.