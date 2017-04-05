Первый блок АЭС "Куданкулам" окончательно передан Индии в эксплуатацию

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Первый энергоблок АЭС "Куданкулам", построенный с участием России, окончательно передан Индии в эксплуатацию, теперь ответственность за его работу несет индийская сторона, сообщил генеральный подрядчик строительства атомной станции группа компаний госкорпорации "Росатом" ASE.

"Пятого апреля состоялось подписание совместного заявления представителей АО "Атомстройэкспорт" (входит в группу ASE — ред.) и Корпорации по атомной энергии Индии (ИКАЭЛ) об окончательной приёмке энергоблока № 1 АЭС "Куданкулам".

Подписанием данного документа российская и индийская стороны подтвердили выполнение всех гарантийных условий и обязательств подрядчика (АО "Атомстройэкспорт") по контрактам на строительство первого энергоблока АЭС "Куданкулам", — говорится в сообщении.

Кроме того, 30 марта нынешнего года был подписан совместный протокол о предварительной приемке энергоблока №2 АЭС "Куданкулам".

АЭС "Куданкулам" возводится в штате Тамилнад в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Генеральный подрядчик (в части рабочего проектирования, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (также входит в группу ASE).