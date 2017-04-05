США
5.045 апреля22:52МСК
USD55.89-0.66
EUR59.69-0.55
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

Власти отложили постройку инновационного ядерного энергоблока СВБР-100

22:1605.04.2017
034614
Корпус сборки реактора. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Строительство в Ульяновской области не имеющего аналогов в мире российского опытно-промышленного атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах СВБР-100 откладывается за горизонт 2020 года, следует из постановления правительства РФ.

Строительство Тяньваньской АЭС в Китае. Архивное фото
© РИА Новости. РИА Новости
Перейти в фотобанк
Росатом начал подготовку к пуску блока №4 Тяньваньской АЭС в Китае

Постановление кабинета министров "О внесении изменений в государственную программу "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" опубликовано в среду на сайте правительства. Согласно документу, из федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года" исключается пункт, согласно которому энергоблок СВБР-100 предстояло построить до окончания программы.

СВБР-100 — реактор на быстрых нейтронах мощностью 100 МВт с жидкометаллическим свинцово-висмутовым теплоносителем. Это инновационный модульный реактор малой мощности для многоцелевого применения, обладающий свойствами естественной безопасности. Проект опирается на прорывные для мировой атомной индустрии российские разработки в области реакторов на быстрых нейтронах с теплоносителем свинец-висмут и накопленный опыт их эксплуатации на атомных подводных лодках.

Это пилотный для России проект в части осуществления в атомной отрасли масштабных высокотехнологичных проектов с участием частного капитала. Для его реализации в 2009 году была создана государственно-частная компания "АКМЭ-инжиниринг", владельцами которой на паритетных (50/50) началах являются госкорпорация "Росатом" и подконтрольное En+ Group "Иркутскэнерго".

Ранее сообщалось, что проект приостановлен, но не прекращен, и что для его для реализации Росатом ищет новых возможных инвесторов, среди которых возможны зарубежные компании, и что определиться в этом вопросе предстоит до середины нынешнего года. В 2015 году "АКМЭ-инжиниринг" зарегистрировала в США, Евросоюзе и Китае свой товарный знак SVBR, это было сделано в рамках подготовки к коммерциализации проекта.

В конце 2014 года в СМИ сообщалось, что сметная стоимость проекта выросла по сравнению с первоначально планировавшейся более чем вдвое, до 36 миллиардов рублей с 15 миллиардов рублей. С тех пор стоимость проекта не менялась.

Комментировать
+
Ядерные технологии
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена