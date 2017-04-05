Власти отложили постройку инновационного ядерного энергоблока СВБР-100

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Строительство в Ульяновской области не имеющего аналогов в мире российского опытно-промышленного атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах СВБР-100 откладывается за горизонт 2020 года, следует из постановления правительства РФ.

Постановление кабинета министров "О внесении изменений в государственную программу "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" опубликовано в среду на сайте правительства. Согласно документу, из федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года" исключается пункт, согласно которому энергоблок СВБР-100 предстояло построить до окончания программы.

СВБР-100 — реактор на быстрых нейтронах мощностью 100 МВт с жидкометаллическим свинцово-висмутовым теплоносителем. Это инновационный модульный реактор малой мощности для многоцелевого применения, обладающий свойствами естественной безопасности. Проект опирается на прорывные для мировой атомной индустрии российские разработки в области реакторов на быстрых нейтронах с теплоносителем свинец-висмут и накопленный опыт их эксплуатации на атомных подводных лодках.

Это пилотный для России проект в части осуществления в атомной отрасли масштабных высокотехнологичных проектов с участием частного капитала. Для его реализации в 2009 году была создана государственно-частная компания "АКМЭ-инжиниринг", владельцами которой на паритетных (50/50) началах являются госкорпорация "Росатом" и подконтрольное En+ Group "Иркутскэнерго".

Ранее сообщалось, что проект приостановлен, но не прекращен, и что для его для реализации Росатом ищет новых возможных инвесторов, среди которых возможны зарубежные компании, и что определиться в этом вопросе предстоит до середины нынешнего года. В 2015 году "АКМЭ-инжиниринг" зарегистрировала в США, Евросоюзе и Китае свой товарный знак SVBR, это было сделано в рамках подготовки к коммерциализации проекта.

В конце 2014 года в СМИ сообщалось, что сметная стоимость проекта выросла по сравнению с первоначально планировавшейся более чем вдвое, до 36 миллиардов рублей с 15 миллиардов рублей. С тех пор стоимость проекта не менялась.