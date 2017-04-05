Лихачев: назрело полноценное партнерство России и Японии по мирному атому

ТОКИО/МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия готова выстраивать эффективное, полноценное сотрудничество с Японией в области мирного атома, где российские атомщики обладают уникальными разработками, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Глава Росатома во вторник начал рабочий визит в Японию, где обсудит перспективы развития российско-японского сотрудничества в атомной энергетике.

В интервью японской Nihon Keizai Shimbun в преддверии визита Лихачев отметил, что в настоящее время партнерство России и Японии по мирному атому "становится насущной необходимостью" и что российская сторона заинтересована в создании системы такого сотрудничества — как научно-технологическом, так и в финансовом аспекте.

В декабре 2016 года Россия и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Этот документ создает правовую основу для развития совместных проектов в разных областях, где могут быть применены уникальные российские наработки. В числе ключевых областей сотрудничества меморандумом определено преодоление последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", включая обращение с радиоактивными отходами и возможные работы по выводу аварийной станции из эксплуатации.

Росатом неоднократно подтверждал свою готовность помочь Японии в преодолении последствий произошедшей в 2011 году аварии на "Фукусиме-1". Речь идет об участии специалистов Росатома в разных проектах по этой теме. В частности, в конце марта нынешнего года сообщалось, что предприятия Росатома "РосРАО" и "Техснабэкспорт" выбраны исследовательским институтом Mitsubishi (Япония) для выполнения технико-экономического обоснования проекта по созданию нейтронного детектора, необходимого для наиболее точного поиска и идентификации фрагментов ядерного топлива на АЭС "Фукусима-1".

Согласно меморандуму, стороны могут рассмотреть вопрос создания единой российско-японской платформы для изучения возможности продвижения инновационных ядерных технологий на основе знаний и опыта атомщиков обеих стран. В качестве таких перспективных технологий Лихачев отметил разработки в области реакторов на быстрых нейтронах, в которой Росатом, по мнению экспертов, занимает первое место в мире. Только в России сейчас на Белоярской АЭС работают реакторы на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности.

В Японии в силу ее географических особенностей нет собственного урана, поэтому вопрос сырьевой базы для обеспечения собственных АЭС ядерным топливом для Токио является актуальным. За счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) в замкнутом ядерном топливном цикле возможно существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.

Помимо этого, возможно участие Японии в работе международного центра исследований, который будет создан на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла.