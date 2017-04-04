Безопасные атомные технологии будут главной темой форума "Атомэкспо-2017"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главной темой предстоящего в июне в Москве международного форума "Атомэкспо-2017" станет будущее технологий атомной энергетики с точки зрения безопасности, экологии и устойчивого развития, сообщил оператор форума компания "Атомэкспо".
"В этом году главная тема форума – "Атомные технологии – безопасность, экология, стабильность", — говорится в сообщении.
Также в рамках деловой программы запланировано большое количество "круглых столов", в том числе "Инновационные технологические решения на жизненном цикле атомной энергетики как условие устойчивого развития", "Аддитивные технологии", "Инновационные продукты" и проект "Прорыв", "Драйверы роста инвестиций в проекты Росатома", "Стратегия экологической безопасности атомной отрасли", "Цифровое будущее: следующий шаг в развитии атомных технологий", "АЭС малой мощности".
В 2016 году мероприятия форума "Атомэкспо" посетили более 5 тысяч человек из 55 стран – это рекордное количество в истории форума. Участниками деловой программы стали представители 650 компаний и организаций. Экономический потенциал соглашений и меморандумов, подписанных в рамках "Атомэкспо-2016", оценивается в 10 миллиардов долларов.