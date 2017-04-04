Безопасные атомные технологии будут главной темой форума "Атомэкспо-2017"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главной темой предстоящего в июне в Москве международного форума "Атомэкспо-2017" станет будущее технологий атомной энергетики с точки зрения безопасности, экологии и устойчивого развития, сообщил оператор форума компания "Атомэкспо".

Форум "Атомэкспо", ежегодно проводимый госкорпорацией "Росатом", — крупнейшая международная выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. Форум "Атомэкспо-2017" пройдет 19-21 июня в Москве в Гостином дворе. Генеральный информационный партнер форума – агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

"В этом году главная тема форума – "Атомные технологии – безопасность, экология, стабильность", — говорится в сообщении.

Основным событием предстоящего форума станет пленарная сессия "Атом — основа безуглеродной энергетики будущего", в ходе которой руководители российских и зарубежных ведомств, компаний, международных организаций и ведущие эксперты обсудят энергетику будущего с точки зрения аспектов безопасности, экологии, экономики и устойчивого развития.

Также в рамках деловой программы запланировано большое количество "круглых столов", в том числе "Инновационные технологические решения на жизненном цикле атомной энергетики как условие устойчивого развития", "Аддитивные технологии", "Инновационные продукты" и проект "Прорыв", "Драйверы роста инвестиций в проекты Росатома", "Стратегия экологической безопасности атомной отрасли", "Цифровое будущее: следующий шаг в развитии атомных технологий", "АЭС малой мощности".

Деловую программу форума дополнит обширная выставочная экспозиция с участием ведущих российских и зарубежных предприятий атомной промышленности и смежных отраслей.

В 2016 году мероприятия форума "Атомэкспо" посетили более 5 тысяч человек из 55 стран – это рекордное количество в истории форума. Участниками деловой программы стали представители 650 компаний и организаций. Экономический потенциал соглашений и меморандумов, подписанных в рамках "Атомэкспо-2016", оценивается в 10 миллиардов долларов.