В Иордании считают, что сооружение Россией АЭС имеет шанс войти в историю

АММАН, 3 апр — РИА Новости. Совместное строительство АЭС Россией и Иорданией имеет шанс войти в историю из-за преодоления тяжелых условий пустыни, заявил РИА Новости замглавы иорданской комиссии по атомной энергетике Камаль аль-Арадж.

Россия осенью 2013 года выиграла тендер на сооружение первой АЭС в Иордании и годом позднее подписала соглашение о развитии проекта строительства в составе двух энергоблоков. Предусмотрен рекордный объем инвестиций — 10 миллиардов долларов.

"Я считаю, что у России есть исторический шанс сделать иорданский опыт успешным. Этот опыт будет лидирующим в мире, потому что ядерный реактор будет задействован в пустыне… и российский реактор, выбранный нами, уникален", — сказал аль-Арадж. По его словам, Иордания выбрала для строительства пустынный район Каср-Амра на востоке страны.

Он добавил, что успех этого проекта позволит использовать иорданский опыт по снабжению атомной станции водой соседними странами, где строятся и планируются к постройке атомные блоки. Среди таких стран аль-Арадж назвал Саудовскую Аравию и ОАЭ.

По словам замглавы иорданской атомной комиссии, власти страны настроены развивать эту отрасль в долгосрочной перспективе и экспортировать ее в другие страны. С этой целью Амман готовит кадры.

"Конечно, мы получим помощь "Росатома" в первые десять лет, но после этого перейдем на иорданские кадры, мы ожидаем, что нам потребуется около 1200 подготовленных людей для первых двух станций", — отметил аль-Арадж, сообщив, что около 80 человек сейчас проходят подготовку в России.

Как сообщалось ранее, российско-иорданский проект АЭС пока находится на предынвестиционной фазе. Ожидается, что схема финансирования будет определена до конца года.