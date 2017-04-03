Росатом постарается сдать блок №1 Белорусской АЭС до конца 2019 года

СТРЕЛЬНА, 3 апр — РИА Новости. Росатом сделает все, чтобы первый блок Белорусской АЭС был сдан до конца 2019 года, заявил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

Мы сделаем все, чтобы сдать его до конца 2019 года", — заявил Лихачев журналистам, отвечая на вопрос, будет ли, по его мнению, первый блок Белорусской АЭС достроен в 2019 году после сегодняшнего сообщения о том, что на нем успешно установлен корпус реактора.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.