Глава Росатома вылетел в Японию на переговоры по мирному атому

СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 3 апр — РИА Новости. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что в понедельник летит в Японию, где проведет переговоры о сотрудничестве по мирному атому.

"Я вам подтвержу, что через час туда улетаю. В прямом смысле слова", — заявил РИА Новости Лихачев, отвечая на вопрос о возможности его визита в Японию для переговоров по сотрудничеству по мирному атому.

"Только с атомщиками и буду (встречаться там — ред.)", — уточнил он.

В декабре 2016 года Россия и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Этот документ создает правовую основу для развития совместных проектов в разных областях, где могут быть применены уникальные российские наработки. В числе ключевых областей сотрудничества меморандумом определено преодоление последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", включая обращение с радиоактивными отходами и возможные работы по выводу аварийной станции из эксплуатации. Также стороны могут рассмотреть вопрос создания единой российско-японской платформы для изучения возможности продвижения инновационных ядерных технологий на основе знаний и опыта атомщиков обеих стран.

Росатом неоднократно подтверждал свою готовность помочь Японии в преодолении последствий произошедшей в 2011 году аварии на "Фукусиме-1". Осенью 2014 года правительство Японии выбрало предприятия Росатома "РосРАО" и Радиевый институт имени Хлопина в качестве партнеров для реализации демонстрационного проекта по проверке технологии очистки радиоактивной воды на аварийной станции от опасного радиоактивного изотопа, трития. Российские специалисты создали демонстрационную установку по очистке загрязненной воды, ее испытания успешно прошли в 2016 году на одной из площадок "РосРАО".

В конце марта нынешнего года сообщалось, что предприятия Росатома "РосРАО" и "Техснабэкспорт" выбраны исследовательским институтом Mitsubishi (Япония) для выполнения технико-экономического обоснования проекта по созданию нейтронного детектора, необходимого для наиболее точного поиска и идентификации топливных фрагментов на АЭС "Фукусима-1"

В конце 2015 года немецкая Nukem Technologies (подконтрольна компании Росатома АО "Атомстройэкспорт") и японская Mitsubishi Heavy Industries заключили контракт на подготовку четырех технико-экономических обоснований проектов по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме-1".