Иран не обращался к России по кредиту на новые энергоблоки АЭС "Бушер"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Иран не обращался к России по экспортному кредиту на новые энергоблоки АЭС "Бушер", заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

"Официально никакой заявки не поступало", — сказал он журналистам.

Торжественная церемония начала работ по проекту строительства второй очереди АЭС "Бушер" (блоки 2 и 3) состоялась в Иране 10 сентября 2016 года. Реализация проекта "Бушер-2" займет 10 лет, его стоимость иранская сторона оценивает примерно в 10 миллиардов долларов.

Работы по физическому пуску второго энергоблока АЭС "Бушер" намечено начать в октябре 2024 года, такие же работы на третьем энергоблоке по плану стартуют в апреле 2026 года. Первый бетон в основание энергоблока №2 АЭС "Бушер" планируется залить в третьем квартале 2019 года, это будет началом фактического строительства блока.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в декабре 2016 года российский подрядчик получил от иранской стороны аванс в сумме 185 миллионов евро в счет финансирования проекта строительства новых блоков АЭС "Бушер".