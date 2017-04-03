Россия предлагает для АЭС в Иордании проект самого передового энергоблока

АММАН/МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия предлагает для строительства первой АЭС в Иордании свой проект самого передового, соответствующего всем современным требованиям безопасности атомного энергоблока ВВЭР-1200 поколения "3+", сообщил РИА Новости директор проекта по строительству этой станции со стороны структур госкорпорации "Росатом" Милош Мостецки.

В понедельник в кулуарах международного иорданского энергетического форума Мостецки напомнил, что в России на Нововоронежской АЭС действует первый в мире атомный энергоблок поколения "3+".

"Это очень большой успех, потому что это первый в мире блок поколения 3+, других таких (реализованных) проектов нет. Мы гордимся этим", — сказал Мостецки.

Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200 является референтным (эталонным) для ряда реализуемых и планируемых проектов Росатома за рубежом.

"И для Иордании предлагаем (энергоблок) "3+", — сказал Мостецки.

Энергоблоки российского проекта "АЭС-2006" с реакторной установкой ВВЭР-1200 установленной электрической мощностью 1200 мегаватт обладают улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующим самым современным, так называемым постфукусимским требованиям надежности и безопасности. Блоки обеспечены дополнительными системами пассивной безопасности, не требующими вмешательства персонала станции в случае возникновения аварийной ситуации, и не допускающими ее развития.