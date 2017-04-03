Инвестиционную схему проекта иорданской АЭС намечено определить в этом году

АММАН/МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Схему финансирования проекта по сооружению с участием России первой АЭС на территории Иордании планируется определить до конца нынешнего года, сообщил РИА Новости директор проекта по строительству этой станции со стороны структур госкорпорации "Росатом" Милош Мостецки.

В понедельник в кулуарах международного иорданского энергетического форума Мостецки напомнил, что проект сейчас находится в предынвестиционной фазе. Ранее сообщалось, что разрабатывается бизнес-план, на основании которого заинтересованными инвесторами будет принято решение об участии в строительстве станции, а также идет работа по подготовке EPC-контракта на инжиниринговые, проектные и строительные работы.

"До конца года должны быть приняты решения как в Иордании, так и в России, об инвестициях", — сказал Мостецки.

Россия осенью 2013 года выиграла тендер на сооружение первой АЭС в Иордании. Ожидается, что этот проект станет крупнейшим в истории двусторонних отношений. Предусмотрен рекордный объем инвестиций — 10 миллиардов долларов.

В сентябре 2014 года было подписано соглашение о развитии проекта строительства этой станции в составе двух энергоблоков. В марте 2015 года РФ и Иордания подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС. Данное соглашение создает правовую базу для строительства станции с участием России. Предполагается, что в проектной компании по строительству АЭС 51% будет принадлежать Иордании, 49% — России.

Эксплуатацию первого энергоблока АЭС Иордания рассчитывает начать в 2025 году.