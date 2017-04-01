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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Египте рассказали, когда могут подписать контракт с "Росатомом" по АЭС

18:1101.04.2017
02450
Набережная Нила. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Шустов
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КАИР, 1 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Контракты на строительство российской компанией "Росатом" первой в Египте атомной электростанции эд-Дабаа могут быть подписаны уже в мае этого года, сообщил РИА Новости член комитета по энергетике в парламенте Египта Хигязи аль-Баз.

Города мира. Каир. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Россия и Египет могут подписать контракты по строительству АЭС в июне

"Пока все указывает на то, что подписание контрактов по станции эд-Дабаа состоится в мае", — сказал он.

По словам депутата, проект эд-Дабаа необходимо реализовать в кратчайшие сроки. "Египет сильно опоздал в использовании этой технологии, производстве электроэнергии на атомных станциях. Мы хотим, чтобы были использованы различные источники энергии из-за опасения, что традиционное топливо, на которое Египет сейчас полагается на 90%, иссякнет. Необходимо переходить на атомную энергетику и на другие возобновляемые источники энергии, защищая окружающую среду и преодолевая нехватку электроэнергии", — уверен парламентарий.

Аль-Баз подчеркнул, что участие России в крупных национальных проектах Египта в прошлые годы оказало свое влияние на избрание "Росатома" для реализации строительства АЭС. "Соглашение с Россией на строительство станции эд-Дабаа было заключено, в том числе, исходя из многолетнего российского опыта участия в нацпроектах в Египте со времен Асуанской плотины (Асуанская ГЭС, построенная при помощи СССР — ред.) — это лучшее доказательство такого опыта", — отметил член парламентского комитета по энергетике. "Мы со стороной, которая помогает нам в проектах развития на протяжении многих поколений", — добавил он.

Стенд Госкорпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Жителей Египта знакомят с проектом будущей АЭС

Ранее египетские СМИ со ссылкой на источник в правительстве страны писали, что торжественная церемония подписания пакета коммерческих контрактов на строительство АЭС может пройти в июне этого года.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Ожидается, что подписание коммерческих контрактов состоится в текущем году.

По данным минэнерго Египта, к настоящему моменту согласованы два из четырех контрактов: на строительство станции, ее запуск и подготовку египетских кадров. На стадии согласования находятся еще два документа, регулирующие поставку ядерного топлива для станции и судьбу отработанного топлива.

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