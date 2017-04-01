"Росатом" рассказал, как технологии госкорпорации помогут развить Арктику

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Освоение арктического региона потребует применения новых экономически эффективных и экологически безопасных технологий, в том числе созданных специалистами российской атомной отрасли — об этом говорилось на прошедшем в Архангельске международном форуме "Арктика — территория диалога".

Госкорпорация "Росатом" предлагает широкую линейку своих разработок и проектов в области транспорта, энергообеспечения работ в Арктике, добычи полезных ископаемых и решения экологических задач в этом регионе, отметил на форуме генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Сегодня "Росатом" в Арктике осуществляет с помощью атомных ледоколов проводку судов по Северному морскому пути, благодаря Билибинской АЭС обеспечивает энергоснабжение арктических регионов, решает экологические проблемы так называемого ядерного наследия, демонтирует и утилизирует радиоизотопные термоэлектрические генераторы и контролирует радиационную обстановку в регионе.

Технологии для развития науки

Под эгидой "Росатома" разработан паспорт программы научно-технологического развития Арктики, направленной на повышение эффективности строительства и функционирования объектов, сооружаемых в Арктике, энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктур за счет внедрения новых технологий.

Многие проекты "Росатома" взяты в госпрограмму, сообщил РИА Новости в кулуарах форума заместитель генерального директора — директор блока по науке и инновациям "Росатома" Вячеслав Першуков.

Промышленный кластер

По его словам, это, прежде всего, проекты по ледокольному флоту, а также по обеспечению безопасности в рамках федеральной целевой программы по ядерной и радиационной безопасности. Кроме того, в числе отобранных — проекты по энергоснабжению арктических территорий, проекты по сталям и сплавам для работ в условиях Арктики.

Росатом будет участвовать в создании нового большого промышленного кластера в российской арктической зоне, который будет создан в ходе реализации проекта по освоению свинцово-цинкового Павловского месторождения на Новой Земле. Госкорпорация на форуме подписала с правительством Архангельской области соглашение по общим вопросам освоения этого месторождения. Переработкой свинцово-цинковых руд Павловского займется будущий горно-обогатительный комбинат, который построит горнорудный дивизион Росатома "Атомредметзолото".

Это предприятие станет самым северным и крупнейшим горно-обогатительным комбинатом в Арктике. Проектная мощность нового ГОК — около 220 тысяч тонн цинкового и 50 тысяч тонн свинцового концентратов в год, а также 16 тонн серебра в год. Планируемый объем инвестиций в проект — 27 миллиардов рублей. Начать эксплуатацию ГОК планируется в 2021-2022 годах.

Говоря о проекте строительства комбината, Алексей Лихачев отметил, что есть "большие перспективы" поставок продукции будущего предприятия на внутренние и внешние рынки. Глава Росатома напомнил, что уже есть предварительные договоренности с потенциальными покупателями.

По словам Лихачева, речь идет о создании новых рабочих мест, обеспечении дополнительных налоговых поступлений в бюджет Архангельской области, а фактически — о создании нового промышленного кластера в регионе.

"Атомредметзолото", Росатомфлот и управляющая компания "ВостокУголь" на форуме подписали соглашение, которое, в том числе, поможет строительству морского порта для обеспечения работы будущего ГОК.

А энергомашиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш" и "Новатэк" подписали соглашение о партнерстве в области локализации производства оборудования, трубопроводов и крупнотоннажных модулей заводов СПГ в России, в том числе из новых отечественных марок стали.

Новые атомные ледоколы

На форуме много говорилось и о планах по строительству новых атомных ледоколов, которые должны усилить конкурентные преимущества и лидерство России в Арктике.

Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся три (головной и два серийных) универсальных атомных ледокола проекта 22220.

Эти корабли смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Новые атомоходы будут обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 будет передан заказчику — Росатомфлоту — в мае 2019 года, заявил на форуме заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. По его словам, серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" намечено сдать в ноябре 2020 года, а другой серийный атомоход этого же проекта "Урал" — годом позже.

Сейчас обсуждается возможность строительства еще двух атомоходов проекта 22220.

Решение об их строительстве будет приниматься правительством РФ с учетом срока сооружения этих судов, чтобы своевременно обеспечить перевозку в Арктике возрастающих объемов грузов, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Переоценка потока грузов, когда они начнутся, с точки зрения разработки шельфов будет посчитана к моменту, когда потребуются эти ледоколы, потому что пока этой троицы серийной хватает", — сказал Рогозин.

"Но если объемы перевозок возрастут и заработает так называемый восточный маршрут, то есть от Сабетты на Юго-Восточную Азию, тогда потребность вырастет. Поэтому с учетом технологического цикла изготовления ледоколов мы примем решение вовремя", — добавил он.

Дискуссия о возможности строительства двух новых атомоходов проекта 22220 ведется и с учетом планов по сооружению атомного-ледокола лидера, которое, как ранее сообщалось, намечено начать в 2019 году.

Ледокол-лидер даст возможность независимо от погоды круглогодично работать в Арктике не только по Северному морскому пути, но и по высокоширотной трассе, и обеспечит закрепление присутствия России в арктическом регионе.

Ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт будет стоить порядка 70 миллиардов рублей, сообщил журналистам в кулуарах форума замглавы Минэкономразвития РФ Александр Цыбульский.

Улучшенный плавучий энергоблок

Тема "плавучего атома" связана и с энергоснабжением арктических территорий. Речь идет о плавучих атомных энергоблоках.

Предприятия российской атомной отрасли совместно с Центральным конструкторским бюро "Айсберг" разработали обликовый проект и схему эксплуатации усовершенствованного плавучего атомного энергоблока, который может, в частности, стать источником энергии для ряда проектов по освоению Арктики, сообщил РИА Новости генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов.

Сейчас в России создается пилотная атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) на основе плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов". ПАТЭС должна будет обеспечить надежное энергоснабжение Чукотки. Ранее сообщалось, что для серийного строительства таких плавучих энергоблоков надо будет оптимизировать первоначальный проект, чтобы снизить себестоимость и сроки его строительства.

По словам Никипелова, "Атомэнергомаш" совместно с другими предприятиями Росатома и ЦКБ "Айсберг" ведет разработку оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБ). "Это несамоходное судно для снабжения электроэнергией комплексов по разработке природных ископаемых, удаленных населенных пунктов, где спрос на электричество высок и нехватку мощностей генерации приходится компенсировать дизельными установками. В частности, в перспективе он может стать надежным энергоисточником для комплексов по разработке арктического шельфа", — сказал Никипелов в кулуарах форума.

"В настоящее время уже определен технический облик ОПЭБ, схема его эксплуатации, и мы выходим на этап, когда можно вести предварительные переговоры с потенциальными заказчиками", — отметил гендиректор "Атомэнергомаша".

По его словам, проект учитывает весь опыт, полученный при создании ПАТЭС "Академик Ломоносов", но включает ряд новаций. "В частности, планируется, что на блоке будут установлены две самые современные и компактные на текущий момент судовые реакторные установки РИТМ-200М, суммарной электрической мощностью 100 МВт. Это на 30% повышает мощность, в два раза сокращает размеры в пределах защитной оболочки и в полтора раза — массу реакторной установки", — сказал Никипелов.

За счет этого и ряда других проектных решений обеспечиваются оптимальные габаритные характеристики судовой части, пояснил Никипелов. "В частности, почти на 30 метров сокращается длина, на 5 — ширина, на 9 тысяч тонн снижается водоизмещение, и при этом энергоресурс энергоблока вырастет в 3,7 раза", — сказал он.