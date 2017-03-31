Венгерский регулятор выдал лицензию на площадку для достройки АЭС "Пакш"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. Венгерское агентство по атомной энергии Hungarian Atomic Energy Authority (HAEA) одобрило заявление о предоставлении лицензии на площадку для строительства новых энергоблоков на АЭС "Пакш", говорится в сообщении агентства.

"HAEA одобрило заявление на лицензию по поводу площадки MVM Paks II Nuclear Power Plant Development Private Limited Company", — говорится в релизе.

Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней работают четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Россия даст Венгрии на проект кредит до 10 миллиардов евро.

Венгерская проектная компания MVM Paks II в конце октября 2016 года направила в HAEA документы для получения лицензии на площадку сооружения новых энергоблоков. В четверг глава "Росатома" Алексей Лихачев сказал, что работы по созданию строительно-монтажной базы на месте их сооружения планируется начать осенью.