В России разработали проект улучшенного плавучего атомного энергоблока

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мар — РИА Новости. Предприятия российской атомной отрасли совместно с Центральным конструкторским бюро "Айсберг" разработали обликовый проект и схему эксплуатации усовершенствованного плавучего атомного энергоблока, который может, в частности, стать источником энергии для ряда проектов по освоению Арктики, сообщил РИА Новости генеральный директор энергомашиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.
По словам Никипелова, "Атомэнергомаш" совместно с другими предприятиями Росатома и ЦКБ "Айсберг" ведет разработку оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБ). "Это несамоходное судно для снабжения электроэнергией комплексов по разработке природных ископаемых, удаленных населенных пунктов, где спрос на электричество высок и нехватку мощностей генерации приходится компенсировать дизельными установками. В частности, в перспективе он может стать надежным энергоисточником для комплексов по разработке арктического шельфа", — сказал Никипелов в кулуарах международного форума "Арктика — территория диалога".
"В настоящее время уже определен технический облик ОПЭБ, схема его эксплуатации, и мы выходим на этап, когда можно вести предварительные переговоры с потенциальными заказчиками", — отметил гендиректор "Атомэнергомаша".
За счет этого и ряда других проектных решений обеспечиваются оптимальные габаритные характеристики судовой части, пояснил Никипелов. "В частности, почти на 30 метров сокращается длина, на 5 – ширина, на 9 тысяч тонн снижается водоизмещение, и при этом энергоресурс энергоблока вырастет в 3,7 раза", — сказал он.