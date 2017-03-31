В России разработали проект улучшенного плавучего атомного энергоблока

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мар — РИА Новости. Предприятия российской атомной отрасли совместно с Центральным конструкторским бюро "Айсберг" разработали обликовый проект и схему эксплуатации усовершенствованного плавучего атомного энергоблока, который может, в частности, стать источником энергии для ряда проектов по освоению Арктики, сообщил РИА Новости генеральный директор энергомашиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.

Сейчас в России создается пилотная атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) на основе плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов". ПАТЭС должна будет обеспечить надежное энергоснабжение Чукотки. Ранее сообщалось, что для серийного строительства таких плавучих энергоблоков надо будет оптимизировать первоначальный проект, чтобы снизить себестоимость и сроки его строительства.

По словам Никипелова, "Атомэнергомаш" совместно с другими предприятиями Росатома и ЦКБ "Айсберг" ведет разработку оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБ). "Это несамоходное судно для снабжения электроэнергией комплексов по разработке природных ископаемых, удаленных населенных пунктов, где спрос на электричество высок и нехватку мощностей генерации приходится компенсировать дизельными установками. В частности, в перспективе он может стать надежным энергоисточником для комплексов по разработке арктического шельфа", — сказал Никипелов в кулуарах международного форума "Арктика — территория диалога".

"В настоящее время уже определен технический облик ОПЭБ, схема его эксплуатации, и мы выходим на этап, когда можно вести предварительные переговоры с потенциальными заказчиками", — отметил гендиректор "Атомэнергомаша".

По его словам, проект учитывает весь опыт, полученный при создании ПАТЭС "Академик Ломоносов", но включает ряд новаций. "В частности, планируется, что на блоке будут установлены две самые современные и компактные на текущий момент судовые реакторные установки РИТМ-200М, суммарной электрической мощностью 100 МВт. Это на 30% повышает мощность, в два раза сокращает размеры в пределах защитной оболочки и в полтора раза — массу реакторной установки", — сказал Никипелов.

За счет этого и ряда других проектных решений обеспечиваются оптимальные габаритные характеристики судовой части, пояснил Никипелов. "В частности, почти на 30 метров сокращается длина, на 5 – ширина, на 9 тысяч тонн снижается водоизмещение, и при этом энергоресурс энергоблока вырастет в 3,7 раза", — сказал он.