Россия разрабатывает первую в мире гражданскую атомную подлодку

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Российские ученые разрабатывают первую в мире гражданскую атомную подводную лодку, рассказал РИА Новости руководитель проектной группы направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

Ее планируют использовать для поиска полезные ископаемые подо льдами Арктики.

"Подводный комплекс сейсморазведки разработан ЦКБ "Рубин". Это гражданская атомная подводная лодка, только вместо пусковых установок у нее шахты с роботизированными комплексами, автономными необитаемыми подводными аппаратами, которые обеспечивают сейсморазведку, поиск любых полезных ископаемых", — объяснил Литвиненко на форуме "Арктика — территория диалога".

По его словам, таких подводных лодок нет в мире. Это уникальные технологические решения, которые помогут будущим поколениям решать серьезные задачи по освоению шельфа.

Длина подлодки составит 135,5 метра, ширина — 14,4 метра, скорость — 12,6 узла, максимальная глубина погружения — 400 метров. Подлодка сможет находиться в автономном плавании 90 суток, экипаж — 40 человек.

Литвиненко добавил, что сейчас заканчивается аванпроектирование комплексов по заказу Фонда перспективных исследований.

Фонд был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны.