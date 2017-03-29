Многие проекты Росатома выбраны для обеспечения развития Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Многие высокотехнологичные проекты госкорпорации "Росатом" отобраны для реализации в рамках госпрограммы научно-технологического развития Арктики, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора — директор блока по науке и инновациям "Росатома" Вячеслав Першуков.
"Многие проекты "Росатома" взяты в госпрограмму", — сказал Першуков в кулуарах международного форума "Арктика — территория диалога".
По его словам, это, прежде всего, проекты по ледокольному флоту, а также по обеспечению безопасности в рамках федеральной целевой программы по ядерной и радиационной безопасности.
Кроме того, в числе отобранных — проекты по энергоснабжению арктических территорий, проекты по сталям и сплавам для работ в условиях Арктики.