Многие проекты Росатома выбраны для обеспечения развития Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Многие высокотехнологичные проекты госкорпорации "Росатом" отобраны для реализации в рамках госпрограммы научно-технологического развития Арктики, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора — директор блока по науке и инновациям "Росатома" Вячеслав Першуков.

Ранее под эгидой "Росатома" был разработан паспорт этой программы, направленной на повышение эффективности строительства и функционирования объектов, сооружаемых в Арктике, энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктур за счет внедрения новых технологий.

"Многие проекты "Росатома" взяты в госпрограмму", — сказал Першуков в кулуарах международного форума "Арктика — территория диалога".

По его словам, это, прежде всего, проекты по ледокольному флоту, а также по обеспечению безопасности в рамках федеральной целевой программы по ядерной и радиационной безопасности.

Кроме того, в числе отобранных — проекты по энергоснабжению арктических территорий, проекты по сталям и сплавам для работ в условиях Арктики.