Россия приветствует строгое соблюдение Ираном обязательств по СВПД

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия приветствует строгое соблюдение Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и решительное намерение соблюдать договоренности по мирному использованию ядерной энергии, говорится в совместном заявлении глав двух государств по итогам переговоров.
Россия и Иран подчеркнули необходимость полного выполнения всеми сторонами своих обязательств по данному документу.
"Одновременно сделан акцент на том, что исламская республика Иран в полной мере обладает легитимными правами на мирное использование ядерной энергии в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия. Россия приветствует строгое соблюдение Ираном своих обязательств по совместному плану, которое подтверждается в МАГАТЭ, а также решительные намерения Ирана соблюдать договоренности в течение установленных сроков", — говорится в тексте заявления.