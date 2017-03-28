Россия приветствует строгое соблюдение Ираном обязательств по СВПД

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия приветствует строгое соблюдение Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и решительное намерение соблюдать договоренности по мирному использованию ядерной энергии, говорится в совместном заявлении глав двух государств по итогам переговоров.

В документе отмечается, что стороны приветствуют совместный всеобъемлющий план действий между исламской республикой Иран и шестью странами международными посредниками и убеждены в том, что его реализации содействует МАГАТЭ в подтверждение исключительно мирного характера ядерной деятельности Ирана.

Россия и Иран подчеркнули необходимость полного выполнения всеми сторонами своих обязательств по данному документу.

"Одновременно сделан акцент на том, что исламская республика Иран в полной мере обладает легитимными правами на мирное использование ядерной энергии в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия. Россия приветствует строгое соблюдение Ираном своих обязательств по совместному плану, которое подтверждается в МАГАТЭ, а также решительные намерения Ирана соблюдать договоренности в течение установленных сроков", — говорится в тексте заявления.