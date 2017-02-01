Венгрия может предпочесть более выгодный займ российскому кредиту на АЭС

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти Венгрии могут рассмотреть вариант финансового заимствования для строительства новых блоков АЭС "Пакш", если проценты по займу окажутся ниже российского кредита, предварительно согласованного с Москвой, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сиярто.

Министр уточнил, что решение о возможности альтернативного финансирования АЭС предстоит принять министерству экономики.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков единственной венгерской АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Россия даст Венгрии на проект кредит до 10 миллиардов евро.

В сентябре 2015 года Еврокомиссия уведомила правительство Венгрии, что проект "Пакш-2" отвечает требованиям ЕК, в том числе техническим и экологическим. Однако в январе 2016 года появились сообщения, что ЕК ведет расследование в отношении проекта "Пакш-2" по трем отдельным пунктам, касающимся возможного государственного субсидирования проекта, общественного доступа к информации по его реализации и норм госзакупок.

В ноябре 2016 года сообщалось, что Еврокомиссия завершила расследование соответствия законам ЕС проекта строительства новых блоков АЭС "Пакш" в области государственных закупок, однако продолжает расследование в части оказания государственной помощи.