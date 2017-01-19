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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Иран намерен расширить свое участие в строительстве двух блоков АЭС "Бушер"

14:4019.01.2017
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АЭС Бушер. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замглавы Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что на переговорах в Москве с руководством Росатома обсуждал возможность расширения участия иранских подрядчиков в строительстве двух энергоблоков АЭС "Бушер".

АЭС Бушер. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Иран выделил около $9 млрд на строительство двух энергоблоков АЭС "Бушер"
"Принимая во внимание опыт РФ в этой области, участие в строительстве ядерных блоков таким образом, что Иран смог бы выполнять часть работ самостоятельно, — является нашим приоритетом, этот вопрос поднимался во время переговоров в Москве", — сообщил Бехруз Камальванди агентству IRNA по итогам двухдневного визита в Москву, завершившегося в среду.

По его словам, доля Ирана, согласно договору с РФ, составляет 10% при строительстве новых энергоблоков. Кроме того, РФ и Иран условились, что иранские подрядчики будут выполнять те проекты, которые они способны выполнить. "Принимая во внимание этот договор, а также то, что первый этап строительных работ будут выполнять внутренние подрядчики, участие Ирана во всех работах составит до 25%", — отметил он.

Торжественная церемония начала работ по проекту строительства второй очереди АЭС "Бушер" (блоки 2 и 3) состоялась в Иране 10 сентября 2016 года. Реализация проекта "Бушер-2" займет 10 лет, его стоимость иранская сторона оценивает примерно в 10 миллиардов долларов.

Работы по физическому пуску второго энергоблока АЭС "Бушер" намечено начать в октябре 2024 года, такие же работы на третьем энергоблоке по плану стартуют в апреле 2026 года. Первый бетон в основание энергоблока №2 АЭС "Бушер" планируется залить в третьем квартале 2019 года, это будет началом фактического строительства блока.

АЭС "Бушер" — уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Строительство этой первой на Ближнем Востоке атомной станции было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после Исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.

В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении этой АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции. Первый блок АЭС "Бушер" был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом.

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Ядерные технологии
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