МИД Литвы: Минск выборочно придерживается стандартов ядерной безопасности

ВИЛЬНЮС, 19 янв — РИА Новости. Белоруссия выборочно подходит к требованиям ядерной безопасности при оценке БелАЭС, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Министерство иностранных дел Литвы ранее получило ответ от генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано на письмо, в котором литовские министры выразили озабоченность из-за якобы повторяющихся инцидентов на строящейся в Белоруссии АЭС и потребовали провести все необходимые стресс-тесты на станции.

"Представители МАГАТЭ подтвердили, что в Белоруссии с 16 по 20 января проводится миссия МАГАТЭ SEED (англ. Site and External Events Design). Конкретную цель миссии устанавливает не МАГАТЭ, а принимающая сторона. Поэтому мы очень переживаем, что Белоруссия придерживается стандартов ядерной безопасности выборочно. Это неприемлемо", — цитирует слова Линкявичюса пресс-служба МИД.

По его словам, Белоруссия пропустила модули высшей оценки и пригласила миссию МАГАТЭ SEED, "которая скорее всего ограничится только оценкой дизайна электростанции, миссия оценивает элементы, на которые указывает Белоруссия, потом обществу предоставляется ошибочная и исключительно позитивная информация".

Литва еще в июне 2011 года обращалась с жалобой в комитет по реализации конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте о несоблюдении Белоруссией требований документа при планировании строительства БелАЭС. Литва несколько раз выражала обеспокоенность в связи с возможными инцидентами на АЭС. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС. Минск заявляет, что атомная электростанция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.