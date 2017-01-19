МИД Литвы: Минск выборочно придерживается стандартов ядерной безопасности

ВИЛЬНЮС, 19 янв — РИА Новости. Белоруссия выборочно подходит к требованиям ядерной безопасности при оценке БелАЭС, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Представители МАГАТЭ подтвердили, что в Белоруссии с 16 по 20 января проводится миссия МАГАТЭ SEED (англ. Site and External Events Design). Конкретную цель миссии устанавливает не МАГАТЭ, а принимающая сторона. Поэтому мы очень переживаем, что Белоруссия придерживается стандартов ядерной безопасности выборочно. Это неприемлемо", — цитирует слова Линкявичюса пресс-служба МИД.
Литва еще в июне 2011 года обращалась с жалобой в комитет по реализации конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте о несоблюдении Белоруссией требований документа при планировании строительства БелАЭС. Литва несколько раз выражала обеспокоенность в связи с возможными инцидентами на АЭС. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС. Минск заявляет, что атомная электростанция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.