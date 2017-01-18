Компания Росатома "Атомтехэкспорт" откроет представительство в Тегеране

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" АО "Атомтехэкспорт" (АТЭК, занимается эксплуатационным сопровождением предконтрактными работами, сооружением, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией энергоблоков АЭС российского проекта за рубежом) планирует зарегистрировать свое представительство в столице Ирана Тегеране, следует из материалов на сайте закупок Росатома.

"Атомтехэкспорт" организовал конкурс на право регистрации в Тегеране своего представительства, что позволит АТЭК, в частности, оформлять рабочие карты для направляемых на работу в Иран как своих работников, так и работников субподрядных организаций.

В 2015 году АТЭК заключил контракт на оказание инжиниринговых услуг при эксплуатации достроенного с помощью России энергоблока №1 иранской АЭС "Бушер".

АЭС "Бушер" — уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Строительство этой первой на Ближнем Востоке атомной станции было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после Исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.

В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении этой АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции. Российскому "Атомстройэкспорту" и его подрядчикам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.

Первый блок АЭС "Бушер" был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом.

Десятого сентября 2016 года в Бушере состоялась церемония начала проекта по строительству с участием России двух новых блоков этой атомной станции (проект АЭС "Бушер-2").