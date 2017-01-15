Египетский министр рассказал о контракте с Россией по строительству АЭС

КАИР, 15 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Согласованный на настоящий момент один из основных в пакете из четырех документов коммерческих контрактов на строительство первой в Египте атомной электростанции в районе эд-Дабаа включает 3,5 тысячи страниц, сообщил египетской газете "Инфирад" министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер.

"Министерство завершило (согласование — ред.) контракт, касающийся работ по строительству, который считается одним из важнейших контрактов в пакете проекта атомной электростанции, состоящем из четырех документов, которые будут подписаны с российской компанией "Росатом"… Основной контракт состоит из 3500 страниц", — цитирует издание слова министра.

Он добавил, что египетско-российская группа специалистов активно работает в настоящее время по согласованию оставшихся трех документов, чтобы иметь возможность подписать пакет контрактов и начать работы в ближайшие месяцы.

Ранее египетские СМИ сообщили, что на днях из Москвы вернулся новый глава управления атомных станций Египта Хасан Махмуд Хасанейн, который обсуждал в российской столице сроки траншей и условия возвращения российского кредита на строительство АЭС. Кредит составит 25 миллиардов долларов.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. В настоящее время идет финальное согласование коммерческих контрактов на строительство станции и обслуживание. Представители российской и египетской сторон заявляли о намерении подписать контракт до конца 2016 года, но отмечали, что работа над документами еще не завершена.