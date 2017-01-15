Глава управления АЭС Египта обсудил в Москве кредит для станции эд-Дабаа

КАИР, 15 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Недавно назначенный новый глава управления атомных станций Египта Хасан Махмуд Хасанейн на днях вернулся из Москвы, где обсуждал условия и сроки выделения кредита в 25 миллиардов долларов на строительство госкорпорацией "Росатом" атомной электростанции в районе эд-Дабаа в Египте, сообщает электронная версия египетской газеты "Сада аль-Баляд" со ссылкой на источник в египетском министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии.
"Причина задержки в подписании контракта на строительство эд-Дабаа… относится к задержке выделения кредита, первая часть которого, согласно договоренностям, должна была поступить в Египет в декабре 2016 года. В связи с этим, эксперты должны были отправиться в Россию и договориться о сроках траншей кредита и условиях его погашения… Делегации удалось добиться успеха в разрешении всех спорных вопросов, подписание контрактов состоится в течение трех месяцев", — цитирует газета слова источника в египетском минэнерго.
Он добавил, что согласование самого пакета коммерческих контрактов также близится к завершению. "Согласован первый контракт, касающийся непосредственно строительства энергоблоков станции. На завершающей стадии находятся еще три документа: о поставках ядерного топлива, его переработке, а также о введении станции в эксплуатацию и подготовке кадров", — сообщил собеседник издания.
Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов. В настоящее время идет финальное согласование коммерческих контрактов на строительство станции и обслуживание. Представители российской и египетской сторон заявляли о намерении подписать контракт до конца 2016 года, но отмечали, что работа над документами еще не завершена.