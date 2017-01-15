Глава управления АЭС Египта обсудил в Москве кредит для станции эд-Дабаа

КАИР, 15 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Недавно назначенный новый глава управления атомных станций Египта Хасан Махмуд Хасанейн на днях вернулся из Москвы, где обсуждал условия и сроки выделения кредита в 25 миллиардов долларов на строительство госкорпорацией "Росатом" атомной электростанции в районе эд-Дабаа в Египте, сообщает электронная версия египетской газеты "Сада аль-Баляд" со ссылкой на источник в египетском министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии.

По информации издания, Хасанейн летал в Москву в составе делегации специалистов, в том числе из египетского минфина и минюста. Делегация провела в столице России три дня, были проведены переговоры в "Росатоме" и с представителями правительства РФ. Источник оценил итоги встреч в Москве как очень позитивные.

"Причина задержки в подписании контракта на строительство эд-Дабаа… относится к задержке выделения кредита, первая часть которого, согласно договоренностям, должна была поступить в Египет в декабре 2016 года. В связи с этим, эксперты должны были отправиться в Россию и договориться о сроках траншей кредита и условиях его погашения… Делегации удалось добиться успеха в разрешении всех спорных вопросов, подписание контрактов состоится в течение трех месяцев", — цитирует газета слова источника в египетском минэнерго.

Он добавил, что согласование самого пакета коммерческих контрактов также близится к завершению. "Согласован первый контракт, касающийся непосредственно строительства энергоблоков станции. На завершающей стадии находятся еще три документа: о поставках ядерного топлива, его переработке, а также о введении станции в эксплуатацию и подготовке кадров", — сообщил собеседник издания.

В то же время официальный представитель минэнерго Египта Айман Хамза, комментируя РИА Новости сообщения египетских СМИ, сообщил, что "консультации и контакты между экспертами в сфере атомной энергетики, финансов и права, продолжаются. Цель этих контактов — завершение подготовки проектов трех оставшихся контрактов ввиду того, что основной контракт на строительство АЭС уже согласован". По его словам, "между обеими сторонами есть взаимопонимание, консультации, направленные на завершение переговоров по подписанию контрактов по станции в течение первых месяцев этого года, идут в позитивном ключе".

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов. В настоящее время идет финальное согласование коммерческих контрактов на строительство станции и обслуживание. Представители российской и египетской сторон заявляли о намерении подписать контракт до конца 2016 года, но отмечали, что работа над документами еще не завершена.