Лихачев назвал 2016 год успешным для атомной отрасли России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал 2016 год "традиционно успешным" для атомной отрасли России.

"Мы традиционно выполнили на 100% гособоронзаказ. Установили, опять же традиционно, очередной рекорд по генерации электроэнергии, примерно на полтора миллиарда (киловатт-часов) превысив плановое задание и выработку прошлого года. Для примера сказать, это среднегодовое потребление обычного областного центра", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24"

В 2016 году на Нововоронежской АЭС был пущен первый в мире, самый современный атомный энергоблок поколения "3+", сдан в промышленную эксплуатацию четвертый блок Белоярской АЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800.

"Мы всерьез продвинулись на целом ряде зарубежных наших объектов. Вступил в силу контракт на строительство (АЭС "Руппур") в Бангладеш, приступили к строительству второй очереди (АЭС "Бушер") в Иране", — добавил Лихачев. "Вернулись к активным действиям в Турции после известных неприятных событий, очень серьезно продвинулись на египетском направлении (по подготовке комплексного контракта на строительство в Египте АЭС "эд-Дабаа")", — сказал он.

Также Лихачев назвал "крайне важным" подписание топливной компанией Росатома ТВЭЛ коммерческого контракта на поставки российского ядерного топлива "ТВС-Квадрат" для шведской АЭС "Рингхальс". "Мы всерьез открыли для себя рынок расширения поставок топливных сборок практически на всем земном шаре", — отметил Лихачев.

Топливо "ТВС-Квадрат" было разработано в России с целью выхода Росатома на рынок топлива для реакторов типа PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением), работающих на АЭС зарубежных проектов. Согласно базе данных PRIS МАГАТЭ, в настоящее время в мире эксплуатируется 291 энергетический ядерный реактор типа PWR (из общего числа в 450 энергетических реакторов разного типа, действующих в разных странах).

"Мы по итогам прошлого года остаемся номером один (в мире) по услугам, связанным с обогащением урана, входим в тройку по его добыче и поставкам за рубеж, и являемся абсолютными лидерами по количеству зарубежных заказов на строительство новых (атомных) станций", — также отметил глава Росатома. Ранее сообщалось, что в состав портфеля зарубежных заказов Росатома входят 36 энергоблоков АЭС в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Африке. Росатом также сейчас строит больше всего атомных блоков за рубежом.