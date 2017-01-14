Росатом назвал возможный объем рынка российского топлива для западных АЭС

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Потенциальный объем рынка российского ядерного топлива "ТВС-Квадрат" для атомных энергоблоков составляет более 100 реакторов типа PWR США и Европы, следует из материалов Росатома, представленных телеканалом "Россия 24" в рамках интервью с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачевым.

В ноябре 2016 года топливная компания Росатома ТВЭЛ заключила первый коммерческий контракт на поставки для шведской АЭС "Рингхальс" отечественного топлива "ТВС-Квадрат", созданного с целью выхода на рынок топлива для реакторов типа PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением), работающих на АЭС зарубежных проектов. Согласно базе данных PRIS МАГАТЭ, в настоящее время в мире эксплуатируется 291 энергетический ядерный реактор типа PWR (из общего числа в 450 энергетических реакторов разного типа, действующих в разных странах).

Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — так же, как и сборки, применяемые в реакторах PWR. Поставки "ТВС-Квадрат" на АЭС "Рингхальс" будут идти с 2021 года.

С 2014 года на энергоблоке №3 АЭС "Рингхальс" (Швеция) успешно идут испытания "ТВС-Квадрат". Как сообщалось, никаких отклонений от нормы не выявлено.

В мае 2016 года года ТВЭЛ заключил соглашение с американской Global Nuclear Fuel-Americas (GNF-A, дочерняя компания General Electric, Hitachi и Toshiba) о совместной работе по выводу "ТВС-Квадрат" на рынок топлива для американских АЭС. Росатом намерен занять 10% этого рынка. В июле ТВЭЛ подписал с одной из компаний-операторов АЭС в США и первый контракт на опытно-промышленную эксплуатацию "ТВС-Квадрат", название которой пока не раскрывается. Ожидается, что эти испытания начнутся в 2018 году.