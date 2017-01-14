Десятилетний портфель зарубежных заказов Росатома превысил $133 миллиардов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Десятилетний портфель зарубежных заказов госкорпорации "Росатом" по итогам 2016 года составил свыше 133 миллиардов долларов, следует из материалов Росатома, представленных телеканалом "Россия 24" в рамках интервью с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачевым.
В состав портфеля зарубежных заказов Росатома входят не только контракты на сооружение атомных энергоблоков, но и контракты по другим направлениям. В портфеле госкорпорации на сегодняшний день 36 энергоблоков АЭС в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Африке. Росатом также сейчас строит больше всего атомных блоков за рубежом.