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Росатом в 2016 году вернулся к активной работе по проекту АЭС "Аккую"

19:1714.01.2017
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Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС
© AFP 2017/ Veli Gurgah

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в 2016 году вернулась к активной работе по проекту строительства АЭС "Аккую" в Турции, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Любовь Глебова. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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В Россотрудничестве рассказали о работе с Росатомом по проекту АЭС "Аккую"

"Вернулись к активным действиям в Турции после известных неприятных событий", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".

Межправсоглашение РФ и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции на площадке "Аккую" в районе города Мерсин на юге Турции было подписано в 2010 году. Проект сооружения АЭС "Аккую" в Турции является первым в мире проектом АЭС, реализуемым по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй").

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет примерно 20 миллиардов долларов. В декабре 2014 года министерство окружающей среды и градостроительства Турции одобрило отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Церемония закладки фундамента морских сооружений АЭС "Аккую" прошла в апреле 2015 года. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока станции запланировано на 2023 год.

Отношения России и Турции серьезно осложнились в ноябре 2015 года после того, как в ноябре турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, пилот которого погиб при обстреле с земли. Российская сторона тогда сравнила действия турецких военных с пособничеством терроризму. До разрыва всех отношений Москвы и Анкары не дошло, хотя и было принято решение о введение ряда экономических ограничений и приостановке безвизового режима. Кроме того, российский МИД рекомендовал туристам не посещать Турцию из-за нарастающей угрозы терроризма.

Перелом в ситуации произошел в июне 2016 года после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал первый шаг для налаживания отношений, направив российскому руководству письмо с извинениями за сбитый Су-24. В начале июля состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. После разговора российский президент Владимир Путин проинформировал правительство о решении начать процесс нормализации торгово-экономических отношений с Анкарой

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