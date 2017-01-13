Россия выделит госкредит на строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Межправительственное соглашение между РФ и Бангладеш о предоставлении российского государственного экспортного кредита в размере до 11,38 миллиарда долларов для финансирования строительства первой бангладешской АЭС "Руппур" вступило в силу 28 декабря 2016 года, сообщается на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста соглашения, кредит будет использован бангладешской стороной в 2017-2024 годах. Дакка погашает фактически использованную сумму кредита в течение 20 лет равными полугодовыми платежами, 15 марта и 15 сентября каждого года, причем первый платеж должен быть произведен 15 марта 2027 года.

Площадка АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, и соответствующие самым современным требованиям надежности и безопасности.

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Ранее сообщалось, что первый блок АЭС "Руппур" планируется запустить в 2022 году, второй — в 2023 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта, по сообщениям бангладешских СМИ, составит до 13 миллиардов долларов.