Прекращено действие соглашения о достройке Хмельницкой АЭС

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Межправительственное соглашение между Россией и Украиной о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС прекратило действовать, говорится в официальном сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как сообщается, это соглашение, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекращено 12 мая 2016 года.

Киев в сентябре 2015 года денонсировал соглашение с Россией о постройке энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС. При этом госкорпорация "Росатом" ранее неоднократно заявляла, что заинтересована в реализации этого проекта и выполнила все необходимые для этого действия.

Решение о сотрудничестве Украины и России в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС было принято на встрече премьер-министров двух стран 30 апреля 2010 года в Сочи. По оценке Росатома, работы должны были обойтись в 5-6 миллиардов долларов.