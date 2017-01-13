СМИ: первый камень в основание АЭС в Египте торжественно заложат в марте

КАИР, 13 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Торжественная закладка первого камня в фундамент будущей атомной электростанции в районе эд-Дабаа в Египте и подписание пакета коммерческих контрактов на строительство с госкорпорацией "Росатом" пройдет в конце марта этого года, пишет электронная версия египетской газеты "Маср11" со ссылкой на источник в министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии страны.

"Закладка первого камня в проект атомной станции в эд-Дабаа и подписание всех контрактов по проекту состоится в конце марта после завершения их согласования с российской стороной", — цитирует издание слова источника.

По его словам, в настоящее время идет согласование трех контрактов, в том числе на обеспечение российской стороной станции в эд-Дабаа топливом в течение 60-ти лет ее эксплуатации, а также на последующую утилизацию отработанного топлива. "Нужен, примерно, месяц на завершение согласования этих документов для их последующей проверки", — пояснил источник в минэнерго Египта.

Ранее официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза сообщил РИА Новости, что подписание контракта с российской госкорпорацией "Росатом" на строительство первой в Египте атомной станции в районе эд-Дабаа должно состояться в первые месяцы 2017 года. Он также пояснил, что переговоры о реализации проекта атомной электростанции в эд-Дабаа проходят положительно в атмосфере взаимопонимания, уже завершено согласование проекта основного контракта, идет завершение согласования по проектам остальных контрактов.

Ранее египетские СМИ со ссылкой на правительственный источник сообщали, что в апреле в Египте может начаться масштабная рекламная кампания по проекту АЭС, а также, что более 1,7 тысячи египетских специалистов-атомщиков пройдут стажировку в России специально для работы на этом проекте.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов. В настоящее время идет финальное согласование коммерческих контрактов на строительство станции и обслуживание. Представители российской и египетской сторон заявляли о намерении подписать контракт до конца 2016 года, но отмечали, что работа над документами еще не завершена.